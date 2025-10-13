立法會選舉｜自由黨七旬議員全棄選　副主席李鎮強：相信無收指示

【立法會選舉2025】立法會今天再有「7字頭」議員放棄競逐連任，72歲的自由黨航運交通界易志明今天（13日）決定交棒青年進入議會，連同該黨76歲的飲食界張宇人日前棄選，自由黨累計2人不連任。



自由黨黨團明天（14日）討論接棒人選，副主席李鎮強認為張宇人、易志明棄選，是因為立法會主席梁君彥和選委界馬逢國做了「示範」，強調「相信無」收到中央指示要換人。



10月13日，自由黨副主席李鎮強回應傳媒提問。（何夏怡攝）

自由黨一半議員不連任 副主席李鎮強：相信無收指示

易志明宣布不連任後，黨友李鎮強在立法會會見傳媒。他形容是今日才知道易志明預備不參選，形容「大主席」梁君彥和馬逢國之前做了「示範」，令大家思考「呢件事係咪值得，休息下，或者交棒傳承」，但他強調「相信冇」收到中央指示要換人，也否認有和港澳辦溝通過。

10月13日，自由黨副主席李鎮強回應傳媒提問。（何夏怡攝）

自由黨明天討論接棒人選

被問到張宇人和易志明不競逐連任，對自由黨選舉部署的影響，李鎮強指黨團準備商討這件事，會在報名前公布安排。他又指張宇人和易志明是業界翹楚，「當然希望年輕人接班」，但能否接到棒也要考慮，明天黨團會討論。

自由黨航運交通界議員易志明。（鄭子峰攝）

72歲自由黨易志明棄選交棒青年 半數七旬議員不連任

易志明今日宣布，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不參加年底舉行的第八屆立法會選舉。他同時呼籲所屬業界及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年青人進入議會。

連同易志明在內，立法會12名年過七十的議員當中，已有6人宣布退場，其餘5人包括主席梁君彥、選委界馬逢國，以及來自不同功能組別的林健鋒、陳健波與張宇人，後三者目前兼任行政會議成員。