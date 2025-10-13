立法會選舉｜72歲自由黨易志明棄選交棒青年　半數七旬議員不連任

撰文：陳立程
出版：更新：

【立法會選舉2025】立法會再有「7字頭」議員放棄競逐連任，代表航運交通界的易志明今日（10月13日）宣布，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不參加年底舉行的第八屆立法會選舉。他同時呼籲所屬業界及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年青人進入議會。

連同易志明在內，立法會12名年過七十的議員當中，已有6人宣布退場，其餘五人包括主席梁君彥、選委界馬逢國，以及來自不同功能組別的林健鋒、陳健波與張宇人，後三者目前兼任行政會議成員。

航運交通界議員易志明宣布放棄競逐連任，成為現屆立法會12名年逾七十的議員當中，第6位放弃競逐連任的議員。（夏家朗攝）
立法會選舉・持續更新｜航運交通界易志明棄選　｢7字頭｣六人出局

擔任議員13年　稱有幸見證國安法及23條立法

72歲的易志明在社交平台公布棄選決定。他首先感謝業界在過去十三年的支持與鼓勵，讓他有機會在立法會為航運交通界發聲，為業界爭取有利的營商環境。他形容，香港在過去十三年經歷了由亂到治的艱難時期，他有幸參與及見證香港國安法及基本法23條立法工作。

易志明由2012年起擔任立法會議員，代表航運交通界。（資料圖片）

易志明又說，在愛國者治港的大方向及通過完善選舉制度後，香港正步入由治及興的階段，他高興見到新一屆政府「以結果為目標」的施政方向，大刀闊斧，拆牆鬆綁，為經濟、為民生而不懈努力。

一片破局｜梁君彥棄選宣言揭｢70歲大限｣端倪　葉劉、張宇人高危？立會｢大洗牌｣葉劉料出局　行會兩人棄選證非｢免死金牌｣｜政圈風聲政經講．立法會選舉｜惹火人物退場　也是一個時代的終結？拆局｜梁君彥、馬逢國帶頭退休　12名「7字頭」議員夠鐘讓位？

曾擊敗丘應樺連任　稱離任後會在不同崗位發聲

72歲的易志明為自由黨黨員，2012年接替該黨前主席劉健儀，自動當選為航運交通界功能組別議員，2016年擊敗現為商經局局長的丘應樺，成功連任。他呼籲業界及市民積極支持及參與第八屆的立法會選舉，投下神聖的一票，選賢任能。

2016年立法會選舉，時任港龍行攻總裁丘應樺（左）參選航運交通界，挑戰易志明（右）。（資料圖片）
讓更多有心有力的年青人進入議會，為香港的經濟民生打拼，為國家的繁榮昌盛而努力！
立法會議員易志明

易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同的崗位，為航運交通界的持續發展而發聲，並與大家一起為香港的長遠經濟發展而共同努力。

立法會選舉・有片｜葉劉淑儀20字回應不能連任傳聞立法會選舉｜A4聯盟林素蔚棄連任新界東南議員　盼專心攻讀博士立法會選舉｜73歲五屆議員林健鋒棄選　理由同稱「給青年多機會」立法會選舉｜張欣宇「家庭原因」放棄連任　盼繼續努力讓香港更好立法會選舉｜黃英豪放棄競逐連任　稱事務繁多、支持傑出青年參選立法會選舉｜狄志遠決定棄選　新思維「三揀一」再逐議席獨家・立法會選舉｜與梁君彥同為七旬　五屆議員馬逢國不競逐連任立法會選舉｜梁君彥：兩年前已醞釀不連任　工業界議席有接班人選
立法會
立法會選舉
功能組別
易志明