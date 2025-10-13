立法會選舉｜72歲自由黨易志明棄選交棒青年　半數七旬議員不連任

【立法會選舉2025】立法會再有「7字頭」議員放棄競逐連任，代表航運交通界的易志明今日（10月13日）宣布，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不參加年底舉行的第八屆立法會選舉。他同時呼籲所屬業界及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年青人進入議會。



連同易志明在內，立法會12名年過七十的議員當中，已有6人宣布退場，其餘五人包括主席梁君彥、選委界馬逢國，以及來自不同功能組別的林健鋒、陳健波與張宇人，後三者目前兼任行政會議成員。



航運交通界議員易志明宣布放棄競逐連任，成為現屆立法會12名年逾七十的議員當中，第6位放弃競逐連任的議員。（夏家朗攝）

擔任議員13年 稱有幸見證國安法及23條立法

72歲的易志明在社交平台公布棄選決定。他首先感謝業界在過去十三年的支持與鼓勵，讓他有機會在立法會為航運交通界發聲，為業界爭取有利的營商環境。他形容，香港在過去十三年經歷了由亂到治的艱難時期，他有幸參與及見證香港國安法及基本法23條立法工作。

易志明由2012年起擔任立法會議員，代表航運交通界。（資料圖片）

易志明又說，在愛國者治港的大方向及通過完善選舉制度後，香港正步入由治及興的階段，他高興見到新一屆政府「以結果為目標」的施政方向，大刀闊斧，拆牆鬆綁，為經濟、為民生而不懈努力。

曾擊敗丘應樺連任 稱離任後會在不同崗位發聲

72歲的易志明為自由黨黨員，2012年接替該黨前主席劉健儀，自動當選為航運交通界功能組別議員，2016年擊敗現為商經局局長的丘應樺，成功連任。他呼籲業界及市民積極支持及參與第八屆的立法會選舉，投下神聖的一票，選賢任能。

2016年立法會選舉，時任港龍行攻總裁丘應樺（左）參選航運交通界，挑戰易志明（右）。（資料圖片）

讓更多有心有力的年青人進入議會，為香港的經濟民生打拼，為國家的繁榮昌盛而努力！ 立法會議員易志明

易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同的崗位，為航運交通界的持續發展而發聲，並與大家一起為香港的長遠經濟發展而共同努力。