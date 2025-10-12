立法會選舉｜張欣宇「家庭原因」放棄連任　盼繼續努力讓香港更好

再有立法會議員宣布棄選，香港新方向立法會議員張欣宇今日（12日）宣布不參選第八屆立法會，解釋是「家庭原因」。張欣宇表示，自己熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變得更好。至今累計7名議員宣布不會連任下屆立法會。



立法會議員張欣宇。（廖雁雄攝）

張欣宇家庭原因棄連任 盼繼續努力讓香港更好

張欣宇在社交平台Facebook表示，過去四年，有幸得到國家的信任和市民的支持，能夠以立法會議員身份服務香港，是他最大的光榮，亦有幸得到香港新方向成員一直對他無條件的支援。

我們熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變得更好。 張欣宇

張欣宇表示，自己並非香港出生，但能夠在香港求學、成家、立業，點點滴滴，始終對這裡的人和事深懷感恩，香港也才是他真正的家。

張欣宇（黃浩謙攝）

他說，特別多謝傳媒四年來不吝嗇給予受訪的機會，才令他可以更好地發揮自身所長，履職盡責。

張欣宇獲長實集團執行董事趙國雄「星級提名」。（張欣宇Facebook）

張欣宇鐵路議題形象突出 被視為「敢言」議員

張欣宇在2021年選舉改制後，參選新界北直選，獲得「星級提名」，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、長實集團執行董事趙國雄和港交所前行政總裁李小加等，最終以28,986票當選。

「港漂」張欣宇上任之初為反修例後無法申領回鄉證的數百名青年，成功申請回鄉證，曾稱是他任內最大成功感的事件。本身是港鐵工程師的他，在鐵路議題上形象突出，屢接受傳媒訪問關注港鐵議題，包括將軍澳綫停駛、輕鐵相撞、油麻地站列車甩門事故等。

張欣宇和團隊成員，在新界北各個屋苑派發居家保健物資。（張欣宇fb圖片）

被視為「敢言」議員的他，近年關注高才通續簽審批寬鬆、「考試移民」搶佔學額問題，最終教育局收緊門檻要求杜絕問題。政圈對他廣泛好評，認為他意見理性，有建設性。