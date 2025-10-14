高官任命｜特首私人秘書郭黃穎琦調任物流署長　接替陳嘉信

特區政府公布新一輪高層人事變動，現任行政長官私人秘書郭黃穎琦將由10月27日起出任政府物流服務署署長，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。現任運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘將於同日出任創新科技及工業局常任秘書長。現任北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒則將於11月17日出任運輸及物流局常任秘書長。



郭黃穎琦在1994年9月加入政務職系，2024年4月晉升為首長級乙一級（D4）政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前保安科、運輸署、前衞生福利科、前教育統籌科、前政制事務局、政務司司長辦公室、前環境局、民政事務總署、房屋署及環境保護署。她於2020年5月至2022年7月出任保安局副秘書長，2022年7月至去年5月出任文化體育及旅遊局副秘書長，其後出任行政長官私人秘書。

物流署在今年8月捲入政府辦公室購買冒牌樽裝水風波，財經事務及庫務局長許正宇責成該署承擔主體責任，並成立檢討政府採購機制專責小組及邀請審計署調查。調查仍未有結果之際，政府在9月19日刊憲公布，陳嘉信即日起展開退休前休假。輿論關注一旦調查結果顯示其需要承擔責任，有沒有追溯力。行政長官李家超當時回應稱，公務員正式離任前仍會受到制度規管。

陳嘉信在1987年9月加入政務職系，2018年4月晉升為首長級甲級（D6）政務官。他曾在多個決策局及部門服務，2016年10月至2020年12月出任勞工處處長；2020年年12月至2022年7月出任運輸及房屋局主任（特別職務）（後改稱房屋局主任（特別職務））；2022年7月至今年5月出任政府物流服務署署長。

公務員事務局楊何蓓茵今日在相關官員的任免公布稱，陳嘉信出任物流署署長期間，致力在物料供應、運輸和車輛管理以及印刷方面為政府部門提供優質服務。在出任房屋局主任（特別職務）期間，陳先生推動《業主與租客（綜合）條例》（香港法例第 7 章）的修訂，對分間單位實施租務規管措施。」