香港對孟加拉｜韋斯活不滿球證尺度不一 「費蘭度都被踢了8次」
撰文：陳智深
港隊被孟加拉逼和，目前與新加坡同得8分，以較多得球列榜首，主教練韋斯活在賽後表示對賽果感到失望，直指球證執法尺度不一。但亦表示表示滿意球隊表現，「我們沒有落敗，在正確的軌道上。我們處於競爭相當激烈的組別，雖然錯過了一個機會，但這是足球，沒有可能每場比賽都贏。球迷可能想要童話結局，但這並沒有發生，我們做得很好及仍在控制之中。」
採訪：袁志浩、趙子晉、梁鵬威
港隊主教練韋斯活認為球員都已依足賽前部署，「我們將查祖利的威脅減低，令他們只能在後場控球，對我們沒造成很多威脅。」他又對球證執法尺度表示不滿：「球證向周緣德出示第二張黃牌決定似乎過嚴，是改變戰局的一刻，逼得我們要換人去應付，亦有點難以適應。其實我計過對方今仗有19次犯規，單是費蘭度已被孟加拉球員侵犯了8次，但對手甚至沒有得到黃牌，這樣令形勢出現好大變化，不過球隊10人應戰下已經盡力創造機會，可惜未能在主場取勝，我們對這結果很失望。」
港隊賽後4戰得8分，餘下兩仗主場鬥新加坡，以及作客印度的賽事非常重要，不過韋斯活對出線決賽周，並不感到悲觀：「雖然有點失望，但從整體來看，要出線亞洲盃決賽周的話，平均每場拿2分，即是共12分，而我們在孟加拉身上取得4分。目前我們有8分，排小組榜首，這小組形勢緊湊，已經很不錯了。如果下個月主場贏新加坡就可以出線，命運仍然掌握在自己手上，我不認為現在形勢非常差。」
在港足賽和孟加拉後才開賽的印度對新加坡，最終新加坡後上反勝印度取得3分，目前小組形勢是香港與新加坡4戰過後同得8分，港隊暫以較佳得球數排榜首，下月港隊主場對新加坡將會成為雙方最關鍵一戰，而印度與孟加拉則同得兩份，已雙雙篤定出局。
