香港對孟加拉︱謝家榮臨危受命　縱是競爭對手　與葉鴻輝互相鼓勵

香港足球代表隊周二（14日）於啟德主場館打和孟加拉1：1，把守最後一關的謝家榮在隊長葉鴻輝受傷下臨危受命。

他承認背負沉重壓力，但慶幸有葉鴻輝的鼓勵，亦有港隊4.5萬可球迷做最強大的後盾。



港足隊長葉鴻輝，上周四帶領港隊出戰亞洲盃外圍賽作客孟加拉比賽末段勇戰受傷，經檢查後證實前十字韌帶撕裂，無奈下只能退隊，二號守門員謝家榮臨危受命，在今仗擔任正選，把守港隊最後一關。

謝家榮臨危受命，把守港隊最後一關。(梁鵬威攝)

謝家榮與葉鴻輝雖然是競爭對手，但兩人一直保持良好關係，隊友受傷，謝家榮都有送上慰問及關心，「跟他說了之前沒說過的話，內容就不透露了。」

即使葉鴻輝已經離開球隊，但他昨日在港隊訓練時仍有到場探班，特別找上了謝家榮，「他（葉鴻輝）問我是否緊張，頂不頂得順，我說一定會緊張，他便叫我放輕壓力，更說無論如何，他都會站在我後方。我有問他今天會否到場，很想取勝把三分送給他。」

葉鴻輝昨日到港隊訓練場地探班。(HKFA)

謝家榮在韋斯活麾下出場時間有限，在今月國際賽期前，只兩度披甲，對上一次在香港主場亮相，已經要數到2023年11月對汶萊的友賽，但他如是說：「我想是踢正選，但不希望因為他（葉鴻輝）受傷。」

這次再在主場觀眾面前比賽，而且更是擁有4.5萬名港隊球迷的啟德主場館，特別令他深刻難忘，「熱身出場時已很震撼，很多人支持我，很開心、很享受這種感覺。雖然上場（對印度）做後備也感受過同一種氣氛，但正選又是另一回事，今場是大賽，對出線重要，所以令我心情複雜，興奮又緊張。」

謝家榮認為穿起香港隊的球衣，背負的責任感與壓力更重。(袁志浩攝)

穿起香港隊的球衣，謝家榮背負的責任感與壓力更重，他認為未來必須懂得處理，並慢慢累積經驗。幸好今場即使球隊踢少一人，更被追和至1：1，他仍有一班落力打氣的球迷「幫忙」。

「4.5萬人的聲音圍繞球場，聽到自己的名字，這是每個球員都想擁有的時刻。我看到球迷一直拍手，作為球員可能有點感動，或是感受到我們不是自己一個人的，到最後都『咬埋啖氣』。」

謝家榮感激球迷無間斷的打氣及支持。(梁鵬威攝)

他相信和波並非港隊最差的結局，因出線形勢仍掌握在自己手中，目標是下場亞洲盃外圍賽在主場擊敗新加坡。

而對於主教練韋斯活昨日在記者會中開他玩笑，打趣指「半個蘭桂坊的人都會知道謝家榮不缺自信」，他這樣回應：「沒什麼大不了，他開玩笑，好笑就可以，英式幽默就是這樣的，OK，我沒有嬲。」