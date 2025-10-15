立法會選舉｜江玉歡派餅「唔係散水餅，勿悲觀」　盧偉國請食糖水

立法會會期臨近完結，今日（15日）會議廳聚集不少記者，皆因棄選消息滿天飛，傳媒都想親自向議員求證。其中，曾暗示不連任的選委界立法會議員江玉歡請記者吃西餅，她說「唔係派散水餅，大家唔好咁悲觀」，連任與否留待下周最後一次大會，才誠懇地向市民交代。日前宣布棄選的71歲經民聯主席盧偉國，則請記者吃自家製楊枝甘露糖水。



10月15日，選委界立法會議員江玉歡請記者吃西餅，她說「唔係派散水餅，大家唔好咁悲觀」。（王晉璇攝）

江玉歡派西餅「唔係散水餅，勿悲觀」

被問到是否派「散水餅」，江玉歡表示「唔係派散水餅，大家唔好咁悲觀」，主要想答謝記者，加上下周預料很多議員請大家吃茶點，所以提早派餅。

江玉歡說，連任與否留待下周三、四（22、23日）會在立法會上透露。（王晉璇攝）

江玉歡說，連任與否留待下周三、四（22、23日）會在立法會上透露，想最誠懇地向市民表達想法，「唔需要擔心、會同市民交代」，難言是好消息還是壤消息，亦「唔好用好壞嚟形容」，做任何事都要積極，人生有不同崗位。

日前宣布棄選的71歲經民聯主席盧偉國，則請記者吃自家製楊枝甘露糖水。（王晉璇攝）

盧偉國請吃楊枝甘露

日前宣布棄選的71歲經民聯主席盧偉國，則請記者吃自家製楊枝甘露糖水。