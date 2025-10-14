立法會選舉｜易志明否認接棄選指示　70歲謝偉銓稱最遲下周定去留

【立法會選舉2025】連日來不斷有現屆立法會議員宣布棄選，現時累計已有13人，當中有7名七旬議員。立法會財委會今日（14日）舉辦年結記者會，70歲的測量及都市規劃界議員謝偉銓被關注會否競逐連任，稱參選與否取決於是否獲得支持等因素，會徵詢業界意見，最遲下星期內公布決定。早前宣布棄選的72歲自由黨成員易志明則表示，從加入議會之初就安排了接班人，否認接到要求退選的指示。



測量及都市規劃界議員謝偉銓（鄭子峰攝）

謝偉銓指需征詢業界 最遲下星期公布參選決定

謝偉銓說，不同時間有不同考慮，過去家中狀況有變化。他指參選與否取決於幾個因素，包括能力、動力、是否得到支持、個人意願等，不可能沒有壓力，年齡也不是唯一考慮因素。謝偉銓表示，會就個人參選意向征詢業界意見，在適當時候公布，「一定不會遲於下個星期內」。

易志明指自由黨已部署3位接班人

早前代表航運及交通界、72歲的自由黨立法會議員易志明，宣布決定決定不參加第八屆立法會選舉，希望更多有心有力的年輕人進入議會。他今日被提問，自由黨會否因兩個元老棄選而影響選舉部署。

自由黨航運交通界立法會議員易志明（歐嘉樂攝）

易志明表示，從第一次加入立法會開始就在部署接班人，共有三位，「一定會有新人」。被問棄選是否接到指示及壓力，他指今次棄選的議員「年紀層很廣闊」，故「這個懷疑（接指示）不存在」。