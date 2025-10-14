立法會選舉｜陳振英觀察議員｢少咗講嘢｣　｢畢業飯｣告吹因大家無暇

連日來不斷有現屆立法會議員宣布棄選，現時累計已有13人，當中有7名七旬議員。政圈因棄選傳言變得「低氣壓」，更傳聞取消會期結束日的「畢業飯」聚餐。被視為接任下屆立法會主席呼聲較高的金融界議員陳振英，今日（14日）被傳媒追問會否連任，他表示要與業界商討，「其他職務都是假設性問題」，強調主席是由新一屆立法會議員互選產生。陳振英又形容這兩日議會「比較沉靜」，議員關係沒有受到影響，但「少咗講嘢」。



10月14日，立法會財務委員會舉辦年結記者會，陳振英、易志明、謝偉銓等出席。（何夏怡攝）

被問是否連任 陳振英：需諮詢業界

陳振英表示現時會專注手頭上的工作，作為金融界議員，連任與否要諮詢業界意見。至於會否競逐立法會主席之位，他稱「其他職務都是假設性問題」，強調主席是由新一屆立法會議員互選產生，現在下一屆議員都未選出，所以無從談起，現時沒有任何決定，若有會公布。

陳振英又說，現在是不同年齡階段的人都有棄選，每個人都有自己的選擇，原因多樣，他沒有詳細了解，尊重每個人決定。

財委會記招後，被問資深議員棄選影響立會運作，陳振英稱「每一個機構都要傳承」。（何夏怡攝）

「畢業飯」取消因「場地問題」？ 陳振英：不少議員指無時間

據聞立法會議員原本打算在下星期會期結束當天，共晉晚餐有如「畢業飯」告別本屆議會，但最終因場地原因告吹。負責提供場地的陳振英在財委會記招後被追問原因。他說上一屆立法會結束時都有聚餐，原本今屆都打算聚餐，但場地安排不了，不少議員都指無時間，所以決定不舉行。

陸續有議員宣布棄選，現時氣氛如何？陳振英說「唔係好清楚，呢樣嘢可能要問大主席啦」，又笑言「呢兩日我見到比較沉靜」，議員關係沒有受到影響，但「少咗講嘢」。被問到一下子眾多資深議員棄選，會否對立法會運作有影響，他稱每一個機構都要傳承，「可能會有陣痛啦，但長遠嚟講，對機構都係件好事」。