立法會選舉｜「7字頭」議員逾半棄選 田北辰、龍漢標：好快交代
撰文：王晉璇 何夏怡
出版：更新：
立法會選舉提名期下周五（24日）展開，盛傳下屆議會將「大換血」，目前累計13名議員宣布棄選，當中7人是年過七十歲。對於過半數七旬議員已出局，75歲的實政圓桌立法會議員田北辰未交待連任意向，今日（15日）在立法會出席會議後，他成為傳媒其中一個關注焦點，他不置可否，只說「最遲提名期開始之前（會交代）」。
「7字頭」議員大多出局
74歲的立法會主席梁君彥上月底宣布不連任下屆立法會，選委界70歲馬逢國亦同時間宣布退下火線，棄選理由同樣提及自己年紀問題，及望交棒青年。接力棄選的包括76歲飲食界張宇人、68歲社福界狄志遠、62歲進出口界黃英豪、保險界71歲陳健波、73歲商界（第一）林健鋒、68歲商界（第二）廖長江、71歲工程界盧偉國、72歲航運交通界易志明。
75歲田北辰回應連任問題：提名期前交代
田北辰今日在立法會被傳媒追問是否傾向不選，只多次強調，「到時會跟大家說得清清楚楚，麻煩大家再俾少少時間，你們問的問題到時我會一一交代」。他補充，「最遲提名期開始之前」。
74歲龍漢標：好快跟大家交代
74歲地產及建造界議員龍漢標被問及是否繼續參加選舉，以及是否有接班人，他表示：「好快會和大家交代」。
