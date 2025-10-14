立法會選舉｜廖長江棄選否認收指示：絕對無壓力　我有其他事要做

【立法會選舉2025】68歲的立法會建制派「班長」廖長江今日（14日）宣布不再競逐連任，將結束13年議員生涯。廖長江同日在立法會出席會議後，被問到是否年齡原因不連任，他稱不是因為年齡限制，否認收指示棄選，「我是因為有其他事情要做」，強調絕對無壓力。



10月14日，廖長江在立法會現身回應立法會選舉棄選。（王晉璇攝）

廖長江否認收指示棄選：棄選是個人意願 絕對無壓力

本身是賽馬會主席的廖長江下午被記者追問，年齡是否退下火線的考慮因素，他說「絕對無壓力」，自己因為有其事事情要做，「其他工作對我時間要求好大，暫時未必兼顧到咁多嘢」，否認收到中央指示，「你問我咁多條都係咁答」。他說，棄選是其個人意願，沒與建制派討論。

立法會在2021年審議完善選舉法例，廖長江率領一眾議員見記者，表明期望盡快通過此重要法案。（李澤彤攝/資料圖片）

擔任議員13年 稱「想做的，必須做的，都已做到」

廖長江由2012年10月起擔任商界（二）功能組別議員，2016年起出任俗稱「班長」的建制派召集人。他在棄選聲明中表示，自己已連續擔任三屆立法會議員，想做的，必須做的，都已經做到，包括數度動議修改議事規則及財委會程序以反對泛民陣營「拉布」及完善機制，在2019年反修例風波的動蕩時期帶領建制派議員與反對派抗爭，其後又參與完善選舉制度本地立法、《基本法》第23條立法以及地區治理改革等重要工作，攜手為香港繁榮和社會穩定、立法會高效有序運作奠定穩固基礎。

2024年11月23日，廖長江獲行政長官李家超頒授大紫荊勳章。（政府新聞處）

廖長江：崎嶇之路踏平 合適時候交棒

廖長江早前在棄選新聞稿中形容，香港已實現由亂及治，開啟由治及興，是合適時候交棒。他對參與立法會工作深感榮幸、衷心感謝其所代表的香港中華總商會及各界朋友一直以來的支持。他亦呼籲選民在12月7日的立法會選舉中投下神聖的一票，選出新一屆議員。

香港已完成機制建設，實現由亂及治，開啟由治及興。崎嶇之路已基本踏平，我認為是合適時候交棒，讓愛國愛港力量薪火相傳。 廖長江

兼任行會成員 迄今4人宣布來屆退出立法會

廖長江目前兼任行政會議成員，此前已有三名年過七十的行會成員宣布放棄競逐連任立法會議席，包括身為自由黨黨魁的飲食界張宇人、保險界陳健波及來自經民聯的商界（一）林健鋒。行政長官李家超今早在記者會上回應行會成員棄選立法會一事時，表示立法會與行會不一樣，行會任期與港府一致，即直至2027年6月30日完結，目前「無行會成員表示打算完成任期前辭任」。

2025年9月7日，馬季開鑼日開幕儀式在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，李家超及馬會主席廖長江一同主持醒獅點睛儀式。（馬會提供圖片）

8月剛接任賽馬會董事局主席

廖長江是現屆全國政委，他表示將來會更加專注於其他工作，並繼續在不同的崗位上服務國家和香港，維護香港基本法，支持「一國兩制」在香港落實發展，助力推動香港長期繁榮穩定。」

廖長江與妻子王沛詩均為執業大律師，後者身兼多項公職，包括監警會主席、最低工資委員會主席，亦曾擔任香港大學校委會主席。廖長江本人剛於今年8月接任香港賽馬會董事局主席。