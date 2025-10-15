北都片區開發｜洪水橋試點年底招標　甯漢豪：多建產業用地可加分

特區政府去年提出在北部都會區設立三個「片區開發」試點，冀能加快開發建設步伐及減輕政府財政負擔。發展局局長甯漢豪今日（10月15日）表示，計劃在今年年底先為洪水橋「片區」於今年年底進行招標，另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。



去年提出設三試點片區 冀加快建設、減政府負擔

發展局在去年12月31日就位於洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城的三個「片區開發」試點邀請市場提交意向書，至今年3月31日截止，共收到22份意向書。甯漢豪今日在立法會回應經民聯議員林健鋒提出的口頭質詢時表示，在「片區開發」模式下，投得項目的發展商會綜合開發較大規模的地塊，當中包括具商業價值的住宅和產業用地，以及公共設施用地，而收到的意向書有助政府敲定招標條款前了解市場看法。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

私營房屋地增一幅 取消建一條主要道路要求

甯漢豪透露，計劃在今年年底先為洪水橋「片區」招標，另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。政府正因應市場意見，調整洪水橋「片區」的相關安排和要求，包括將私營房屋住宅用地由兩幅增至三幅，以及取消要求投標者興建一條主要道路以減少建設公共設施的要求，增加項目的盈利能力。

發展局局長甯漢豪表示，今年年底將為洪水橋「片區開發」試點招標。（直播截圖）

甯漢豪又稱，「片區」內有三幅企業及科技園用地，政府原本只要求成功投得片區的企業發展和營運其中一幅，其餘兩幅只需完成土地平整後交還政府，如今正考慮在標書提供選項，讓願意參與建設片區內更多產業用地的投標者，在「雙信封制」的招標模式下為此額外承擔而獲得分數。另外，政府正考慮提供較長的建築規約，以及較有彈性的地價繳付安排，包括分期支付。

擬跟隨沙嶺數據園採「雙信封制」 計及產業發展貢獻

創新科技及工業局日前宣布以「雙信封制」為沙嶺數據園區用地招標，甯漢豪稱，洪水橋「片區」亦傾向採用這種模式。她以沙嶺數據園為例指出，「雙信封制」招標將綜合考慮非價格和價格建議，並按個別情況制訂評審的比重和元素，沙嶺招標非價格建議和價格建議的比重分別為百分之七十和百分之三十，非價格建議會評審投標者在投資和發展產業方面為香港帶來的貢獻，例如聘用人數、投資規模和啓用時間。

2023年《施政報告》提出把沙嶺改劃為創科用地，建造先進算力中心。

甯漢豪又提到，河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）第一期首三座大樓已落成，正積極推進相關的招租工作，現時已與近30家分別來自內地、香港及國際的企業、大學及研究機構就進駐河套香港園區深入磋商，其中相當部分已簽署租約，預計首批涵蓋生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等支柱產業的租戶將於今年年底前正式投入營運。

議員關注棕地作業生計

工程界議員盧偉國關注棕地作業生計，指發展商歡迎政府「拆牆鬆綁」措施，但擔心業界在土地回收過程中難以維持營運。甯漢豪回應，除金錢補償外，政府將提供途徑助作業者遷移，包括放寬規劃限制、協助申請臨時用地，以及以短期租約形式提供已平整土地。她舉例指，政府將成立全資園區公司管理洪水橋約二十多公頃土地，分批供棕地作業臨時進駐。

盧偉國關注政府如何安置棕業者。（直播截圖）

漢豪：1.5級開發可用於大學城

紡織及製衣界議員陳祖恆提問，是否考慮用現有土地資源和閒置商廈推動國際教育機構和知名院校來港，先設立據點，協助將要入駐北都的院校解決過渡性問題。甯漢豪回應，若有大學現在就希望有地可使用，相信北都發展委員會下的「大學城規劃及建設組」會統籌協調。她續指，「1.5級開發」亦可應用於大學城建設。

陳祖恒詢問政府會否考慮用現有土地資源和閒置商廈推動國際教育機構和知名院校來港，先設立據點，協助將要入駐北都的院校解決過渡性問題。（直播截圖）

今年《施政報告》提出以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展。