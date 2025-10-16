立法會選舉｜何君堯稱參選意願強　回應4年僅提8質詢：做事看質素

【立法會選舉2025】立法會換屆在即，有報道統計，選委界議員何君堯出席率、質詢量、議員議案均不活躍，四年內僅提出8項質詢，在39名選委界議員中「包尾」。何君堯今日（16日）被傳媒追問個人參選意願，回應稱「參選意願是強的，能夠為香港服務是我的榮幸」。他聲言「條條大路通羅馬」，「提名一定冇問題」，又強調「做事一定要看質素，不是數量」。



專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析

有傳媒統計，何君堯4年內提出8項質詢，屬選委界最少，僅比飲食界張宇人、地產及建造界龍漢標的3條及2條質詢稍多。（馮子健攝）

回應質詢數量少 指香港缺乏「團隊精神」

何君堯回應傳媒追問議會質詢數量「包尾」一事，表示立法會四年裏有幾百條口頭質詢、書面質詢，「同事分工合作，政府官員很盡心盡力，根本問題是錢和時間不少，最緊要係資源共享，必須要大家貢獻並掌握數據，這是群策群力的好處」。

何君堯回應質詢少，強調「做事一定要看質素，不是數量」。（馮子健攝）

他強調，「做事一定要看質素，不是數量」，如果質素又好、 量又充足、又可以發揮群策群力，才是團隊合作。他認為，香港現時最需要但又缺乏的正是團隊精神」。

沒有人是獨來獨往的孤島，要連接、互相合作，香港才有前途。 立法會議員何君堯

何君堯是屯門原居民，2016年循地區直選當選立法會議員，2021年轉換跑道，當選為選委員議員。他被視為激進建制派，在議事廳內對官員表現亦不乏犀利批評，今年4月辯論財政預算案時，他便表態稱不會支持，指香港需要「有擔當、勇氣的官員把關」。最終他在表決時不舉手支持，但亦沒有投反對票。