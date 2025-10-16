立法會選舉｜譚耀宗：政府與立會命運共同體　做得唔好立法會有責

立法會選舉提名期前夕，政府今日（16日）舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會，以「行政立法同心治港創未來」為主題，討論新時代下行政立法無縫配合，提升管治效能。出席的全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗解讀「無縫配合」時指，政府做出成績立法會有所功勞，「做得唔好立法會都有責任」、所以要並肩作戰，形容有如「命運共同體」。他說立法會要轉變過往的傳統監督功能，改為主動出謀獻策，立法會不應僅被動接收。



10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（楊凱力攝）

譚耀宗：立法會與政府並肩作戰 「做得唔好立會有責」

譚耀宗在研究會上表示，香港終於迎來專注發展的好時機，引述港澳辦主任夏寶龍指，立法會議員是管治的重要一環，要積極擔當作為，並與特區政府良性互動，為香港良政善治更好發揮。

他認為，今次研討會原意是行政長官想讓新議員熟習、做到「無縫」銜接；會上，他指自己「無咩好講」，「我16年時離開、所以隔咗咁多年要我講行政立法關係，講嘅嘢都講晒，如果重複大家唔好介意，聽咗就算」。譚耀宗認為過去議會有阻力，政府做出成績立法會有所功勞，「做得唔好立法會都有責任」、所以要並肩作戰。

譚耀宗強調行政立法機關要並肩合作。（直播截圖）

行政立法如「命運共同體」 立法會不應僅被動接收

譚耀宗強調，現階段行政立法必須建立「命運共同體」意識，做到榮辱與共，從思維到深度合作。政府工作中遇到的難題，整個立法機關都應共同想方設法解決，在理念層面實現根本轉變，做到目標一致、上下同欲，達至最高合作效果。

在實踐層面，譚耀宗指出立法會不應僅停留於被動接收和事後審議，而應轉向主動參與。他以本屆立法會前廳交流會為良好示範，並以北部都會區規劃為例，建議議員不僅監督，更可主動出謀獻策，組織專家學者收集意見、撰寫報告，協助政策提速落實。

他提出，監督思路也應轉變：除查找政府不足之外，更應從優化角度出發，思考如何降低成本、縮短時間、減少周邊影響。這種積極態度既能對行政機關形成正向壓力，也可避免立法會被視為「橡皮圖章」。面對複雜國際形勢，行政立法更須團結一致，共同維護國家主權、安全與發展利益。

譚耀宗形容，立法會是培養和輸送行政機關人才的重要來源，被視為「政治旋轉門」（立法會直播截圖）

立法會是「政治旋轉門」

譚耀宗指「人才互通是實現良政善治的根本」。立法會作為培養和輸送行政機關人才的重要來源，被視為「政治旋轉門」。過去不少議員轉任問責官員，亦有政府官員轉任議員，他相信這可讓政策制定更接地氣，令立法會監督和質詢更加精準，相信人才在行政立法機關之間互通會成為常態，利於提升管治效能發展動力。

他樂見新面孔加入立法機關，帶來新視野、新思維與新動力，展現薪火相傳的活力。隨著香港在「八大中心」建設、北部都會區與河套發展、國家「十五五」規劃對接等方面承擔更多使命，高效團結的管治團隊至關重要，行政立法無縫配合顯得更加迫切。

最後，他呼籲全港市民、各行各業、社團組織一起動員起來，積極鼓勵投票，表達出支持愛國愛港，支持一國兩制的事業，「為香港美好的明天，投下信任的一票」。