立法會選舉｜傳交棒？民建聯梁熙：做好今屆工作先　未聞加入政府

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下周展開，相繼有現任議員棄連任。《香港01》今早（15日）報道，建制最大黨民建聯可能約5人不連任，當中港島東梁熙據悉可能交棒。民建聯下周會在執委會討論和通過參選名單。



梁熙在立法會開會後，被問到有傳他「轉跑道」加入政府，他回應指「未聽過呢個傳言」。被問到是否想留在立法會，他強調「主要是做好今屆餘下工作先」，民建聯下周召開執行委員會，屆時會公布下屆參選議員名單。



民建聯料或5人不連任 部分從區議員「票王」揀卒

《香港01》獲悉，擁19名議員的民建聯預料可能約5人不連任。其中進出口界黃英豪已公布棄選；有2人黨內評分有進步空間，很早之前已被傳是「開刀」對象，分別是選委界郭玲麗、新界東南李世榮。綜合多方消息，北部都會區議題形象為人熟悉的新界北劉國勳，據悉很大機會未能連任，由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。政圈耳語，港島東梁熙可能會交棒。

梁熙回應選舉，多次強調「做好今屆工作先」。（王晉璇攝）

梁熙未聞加入政府傳言

梁熙在立法會出席會議後，被問到有傳聞指他加入政府，他回應「暫時未聽過這個傳言」。被問及是否想留在立法會為目標，他強調「餘下任期主要是做好今屆工作先」，強調民建聯下周召開執行委員會再公布參選議員名單。

陳克勤回應選舉事宜。（王晉璇攝）

陳克勤回應「換血」：暫時無辦法講到

民建聯主席陳克勤下午亦在立法會回應該黨參選部署，他表示下星期需要召開執行委員會通過參選名單，「哪些會參選哪些不參選，最終都會留給執委會決定」。他被追問下屆議會「換血」是否任務時指，「暫時沒辦法講到」，參選與否要留給執委會決定。