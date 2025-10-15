立法會選舉｜地產界龍漢標棄選　經民聯4名「7字頭」議員全退

【立法會選舉2025】立法會再有「7字頭」議員宣布放棄競逐連任。今屆才開始從政的地產及建造界議員龍漢標表示，四年議會生涯見證香港已經邁進由治及興新階段，「實為我完成使命、交棒前行之時」。他因而決定全力專注商會會務，不再競逐連任。



龍漢標是現屆立法會12名年過七十的議員裏，第八個宣布棄選的人。他亦是立法會第二大政黨經民聯迄今第四個棄選議員，四人均屬「7字頭」。經民聯另外5名現屆議員未定去留。



74歲的立法會議員龍漢標宣布放棄競逐連任。（何夏怡攝/資料圖片）

任地建會秘書長25年 四年前首度參選做議會「新丁」

現年74歲的龍漢標在社交平台公布棄選決定。他表示，四年前承蒙業界友好與市民厚愛，在毫無從政經驗下，毅然接受挑戰，代表地產及建造界，參與完善選舉制度後首次的第七屆立法會選舉，並成功當選，深感榮幸。

本人深信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，亦希望大家毋忘業界的四年之約，12月7日出來投下神聖一票，為業界、為香港選賢與能。 立法會議員龍漢標

龍漢標由1999年起出任香港地產建設商會秘書長，此前曾於匯豐銀行與香港電訊任職。上屆選舉他首次參選，獲各大地產商提名支持。他形容，四年來在各方支持下，他在立法會工作上努力不懈，今日回首，參選當天所許下的競選宣言——「攜手共建 和諧家園」，並因而定立的八項承諾已經逐一兌現。他感到欣喜之餘，更確信香港已經邁進由治及興的新階段，

他在棄選聲明中表示，「攜手共建 和諧家園」，是每一位香港人的心願，他始終堅信，有「一國兩制」作強大後盾，有祖國為我們安家護航，有香港人同心合力共建未來，香港的前途定必越走越光明。

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

梁君彥：長江後浪推前浪是永恒定律

連同龍漢標在內，在現屆立法會擁有9個議席的經民聯已有四人確認離開議會，包括經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒及現屆立法會主席梁君彥，四人均已連同七十。梁君彥早在9月29日已率先宣布棄選決定，今日再被問及是否因有「七十大限」而要退下來，他回應稱「我不知道這回事」。他重申，自己已74歲，覺得是時候不參選。