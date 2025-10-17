記協「新聞自由指數」止跌回升　反映習慣當前新聞環境

香港記者協會今天（17日）公布新一期「香港新聞自由指數」，新聞從業員對指數評分從2023年的低位回升，終止連續五年跌勢。記協認為，指數回升是正面跡象，反映過去18個月香港新聞自由狀況未有顯著惡化，或一些事件漸成常態，認為新聞從業員習慣當前香港新聞環境，另一方面在尋找方法應對挑戰，評估遂有改善。



記協今年8月12日至9月5日以問卷訪問220名以新聞為主要收入工作的本港新聞從業員。「香港新聞自由指數」以100分為滿分，越高分代表新聞自由情況越正面。最新綜合指數評分為28.9分，較上一次調查上升3.9分。

組成指數的十項因素中，八項有改善。升幅最顯著者為「取得資訊的法律保障」，平均分為3.5分，較2023年上升0.9分；其次是「傳媒顧忌批評特區政府」，平均分2.8分，較2023年上升0.7分，傳媒「自我審查」得分最低。同時，受訪新聞從業員對「取得資訊的法律保障」及「傳媒顧忌批評特區政府」的評分有較顯著改善，或反映業界認為本地公權力對新聞自由的干預較往年減弱。

調查亦請受訪者評價對香港新聞自由的滿意程度，0分為「極為不滿」，10分為「極為滿意」，是次調查平均分為3分，較2023年數字上升0.5分。數字同樣反映本地新聞從業員對新聞自由的評估有輕微正面回升。記協認為今次調查指數回升，反映香港新聞工作者在當前環境中的韌性。

受訪從事新聞工作的平均年資為10.7年。72%（159人）受訪者為記者，另外21%（46人）為中層編採人員，包括採訪主任、攝影主任、編輯及編輯主任，有7位受訪者表示任職總編輯，佔整體約3%。