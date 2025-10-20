立法會選舉｜田北辰交棒莊豪鋒：田北辰定實政圓桌重要？我選後者

75歲的實政圓桌新界西北立法會議員田北辰今日（20日）在政總外會見傳媒宣布不連任，交棒予總幹事莊豪鋒，出戰新界西北。田北辰指，會繼續擔任實政圓桌召集人，又慨嘆「做人是不是應該見好就收，趁有人跟的時候，讓理念延續下去」。連同田北辰，至今累計16名立法會議員放棄連任，當中9人年屆70歲。



至於莊豪鋒，他直言參選壓力很大，惟保證會為延續實政圓桌精神，做出百分百努力，希望將在地區發現的棘手問題帶到立法會跟進。



75歲的實政圓桌新界西北立法會議員田北辰（左）10月20日在政總外會見傳媒宣布不連任，交棒予總幹事莊豪鋒（右）。（王晉璇攝）

田北辰形容實政圓桌人丁單薄：有時諗係咪要見好就收？

田北辰表示不參選，但會繼續做實政圓桌召集人，形容實政圓桌人丁單薄。「有時候諗，做人係咪應該見好就收，趁有人跟嘅時候，讓理念延續下去呢？」

10月20日，實政圓桌田北辰見記者，宣布不連任下屆立法會，交棒總幹事莊豪鋒。（王晉璇攝）

實政圓桌未來會延續敢言、敢投的理念

被問及是否因70歲和扮演「壞孩子」角色，故而被要求不再參選。田北辰表示，有人覺得政府事應該少問，儘快投票，不然就是壞孩子；有人就認為應該質詢政府，問題應該「有point」，說清楚投票原因。他覺得實政圓桌稱職，未來會延續敢言、敢投的理念。他指要「趁今天腦筋清醒」交棒，又說「究竟田北辰重要，還是實政圓桌重要？我選後者」。

莊豪鋒冀解決錦上路泊車等地區難題

莊豪鋒表示，希望將在地區發現的棘手問題帶到立法會跟進，如錦上路泊車、大馬路天橋升降機、機場三跑地區噪音、未來爭取解決大欖隧道濫收費等。他直言參選壓力很大，惟保證會為延續實政圓桌精神，做出100%努力。

10月20日，實政圓桌田北辰見記者，宣布不連任下屆立法會，交棒總幹事莊豪鋒。（王晉璇攝）

75歲田北辰任職三屆立法會議員

現年75歲的田北辰是經營G2000品牌的縱橫二千集團創辦人及董事會主席，至今是三屆立法會議員。他曾擔任多項公職，包括九鐵主席、僱員再培訓局主席、語文教育及研究常務委員會主席；曾加入自由黨及參與創辦新民黨，及後相繼退出。

2012年及2016年，田北辰代表新民黨參選立法會，都勝出獲得新界西議席。不過，2017年，田北辰因與黨主席葉劉淑儀理念不合，故退出新民黨。同年他創辦實政圓桌，並以該黨召集人身份參與2021年立法會選舉，成功以40,009票取得新界西北議席。

2023年，實政圓桌候選人莊豪鋒參選改制後的首次區議會選舉，競逐屯門區議會屯門西選區，得票7,149張，在四名候選人中排第三。（黃浩謙攝）

莊豪鋒現年41歲 曾兩度落敗區議會選舉

翻查資料，現年41歲的莊豪鋒是電子工程師、IT初創企業家，現時擔任實政圓桌地區總幹事。他曾經兩度征戰區議會選舉，不過都惜敗。2019年，莊豪鋒參選元朗區議會盛欣選區，得票1,195張，在五名候選人中排第三；2023年，他參選改制後的首次區議會選舉，實政圓桌僅有莊豪鋒一人取得足夠提名，競逐屯門區議會屯門西選區議員，得票7,149張，在四名候選人中排第三，同告落敗。

莊豪鋒落敗後，召集人田北辰向《香港01》表示，落敗源於自己不夠勤力為莊豪鋒拉票，「上次我一日早午晚出三次，今次平均兩日出一次，因為唔係我選，係幫佢」，再加上事後研判屯門西直選「難打」，對手服務當區多年，空降莊豪鋒減勝算，元朗反而更有把握，惟不獲足夠三會成員提名出局。