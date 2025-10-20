全國勞動模範和大國工匠代表團訪港　陳國基及卓永興分別歡迎

全國勞動模範和大國工匠代表團周一（20日）抵港，展開一連4天的訪問活動。代表團是應港府邀請，由中華全國總工會副主席魏地春率領，目標是促進市民認識全國勞動模範、全國先進工作者和大國工匠的優秀素質及卓越貢獻，為廣大勞工打氣及為社會注入正能量。



7名獲國家級榮譽稱號精英到訪

全國勞動模範、全國先進工作者，以及大國工匠是國家級榮譽稱號。今次訪港共有7位來自不同領域的精英，分別是高鳳林（航天）、洪家光（航空）、段江南（人工智能）、詹春珮（航運）、諸懿青（金融）、劉忠（餐飲），以及楊俊（文化藝術）。

代表團下午抵港後，出席由政府舉行的歡迎儀式。政務司副司長卓永興在儀式上致辭時表示，衷心感謝中央港澳辦和國務院港澳辦的全力支持，促成代表團這次的訪問，充分體現國家對香港的重視和愛護。

卓永興又稱，港府及社會各界非常重視勞工的價值，期望通過代表團這次訪港活動，增強港人的民族自豪感與愛國情懷，以及激發各行業的僱員在工作上迎變求變、敬業樂業。

其他出席儀式人士包括中聯辦社會工作部部長劉松林、中央港澳辦、國務院港澳辦五局二處處長李新宇、勞福局局長孫玉菡、勞福局常任秘書長劉焱及勞工處處長許澤森。

陳國基：代表團成員奮鬥事跡激勵香港社會各界

代表團傍晚出席由政務司司長陳國基主持的歡迎晚宴。陳國基表示，代表團到訪香港，對促進市民認識全國勞動模範、大國工匠和先進工作者的精神風貌、優秀素質及卓越貢獻意義重大，港府熱烈歡迎代表團訪港。

他又稱，深信代表團成員的奮鬥事跡與卓越成就，將激勵香港社會各界繼續追求卓越、勇於追夢，並進一步凝聚社會力量，共同為推動國家發展、增進人民福祉貢獻力量。