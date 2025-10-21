立法會選舉｜民建聯5議員棄選 劉國勳：走進前線發展北都

立法會第一大黨民建聯今日（21日）下午公布第八屆立法會選舉部署，該黨5名現屆立議員不會競逐連任，包括新界北選區議員劉國勳。劉國勳在社交平台稱，自己從政以來一直以新界北部為關注重心，現時北部都會區的發展進入新階段，「已步入正軌」，他認為「是時候轉換角色、交棒予新力量」。



劉國勳解釋棄選，是因北都發展「步入正軌」，他打算「轉角色、交棒」。（何夏怡攝）

指北都進入新階段 擬「交棒」去前線

劉國勳表示，他在新界北成長，一直以推動其成為香港新中心為從政初心與使命。政府如今積極推動北部都會區發展，劉國勳回憶北都發展歷程，指其從倡議到獲政府全面接納，從願景走向具體規劃、到實質建設，成為香港未來的重要引擎。他感謝特首在新一份《施政報告》中積極推進北都建設，形容「深感鼓舞」。

北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

劉國勳指，北都發展正進入新階段，是時候轉換角色，從議會走向實踐前線，身體力行參與北都建設。他提及過去深耕土地規劃，先後考獲城市規劃師及特許測量師資格，正是希望未來能更直接、更實在地參與北都建設。他又形容，相信現時是交棒予新力量的合適時機，讓更多人可以實踐從政的使命及理念。

民建聯換血 5現任議員出局

民建聯將派出26人參加12月7日舉行的立法會換屆選舉，該黨19名現任議員中有14人爭取連任。除了劉國勳，棄選者還有進出口界黃英豪、港島東梁熙、新界東南李世榮及選委界郭玲麗。