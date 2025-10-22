立法會選舉｜郭玲麗未能連任感謝民建聯：撫心自問無愧　落幕無悔

民建聯昨日（21日）公布參選名單，敲定選委界立法會議員郭玲麗無緣下屆議會。郭玲麗隨後在社交平台表示，感謝民建聯讓她進入議會，「雖然民建聯參選名單沒有玲麗，但仍深深感謝大家過去的支持。」她形容自己「撫心自問，問心無愧在這一屆中做到『落幕無悔』」，期望大家積極投票選出幹實事、能幹事的立法會議員。



郭玲麗在Facebook表示，自己兌現了不少選舉承諾，當選時提及將基層聲音帶入議會，幾年時間與社會不同持份者攜手努力下，形容自己相信已經做到了，引述不少人認為自己是議會中貼地及實幹的其中一位議員，獲得不少支持及正面評價，包括為金融、經濟及銀行板塊推動理財教育、為各技術人才推動「微證書」課程並擴展至中學、為醫護及社福界推動精神健康長遠規劃、支援青少年牙科服務、關注脊柱側彎、為特殊教育需要兒童推動支援措施、改善課後托管支援服務等。

只要有需要玲麗的地方，玲麗必然會披甲上陣，為國家所用，為香港打拼，為人民幸福而努力！ 郭玲麗

大家雖然民建聯參選名單沒有玲麗，但仍深深感謝大家過去的支持。玲麗撫心自問，問心無愧在這一屆中做到「落幕無悔」。 郭玲麗

郭玲麗表示每屆議會新舊交替實屬正常，會繼續緊守崗位，秉持以人為本的初心，以生命影響生命的理念，希望能夠有一個平台繼續服務。