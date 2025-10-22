立法會選舉｜江玉歡棄選稱「暫時退場」　續在法律領域回報社會

【立法會選舉2025】選委界立法會議員江玉歡今日（10月22日）正式宣布放棄競逐連任，成為本屆立法會第22個棄選議員。她表示，棄選其中一個原因是不希望再放下律師事務所工作不理。她形容自己是很投入的人，過去四年基本上每天都到立法會，但很難再兼顧律師本業與議員角色。



她強調，四年議員生涯對她幫助很大，棄選並非因為敢言形象而收到任何壓力。她亦希望市民不要停步「追蹤」她，未來會成立個人慈善團隊，首要工作會幫助少數族裔和基層婦女。



10月22日，立法會議員江玉歡宣布不會競逐連任。（王晉璇攝）

不希望在市民心中只是敢言代表

江玉歡本來希望利用本屆議會告別議案的發言機會，向市民「直抒胸臆」，講述四年議員經歷的心路歷程及末來籌備，但議案被撤回，她於是改為在立法會採訪區「咪兜」見記者，交代去向。

社會對議會「新丁」的認知，往往取決於其對民生問題的關注度，而江玉歡正因緊貼社會時事脈摶，成為本屆立法會最「入屋」的議員之一。她形容自己的性格很適合為基層發聲，而香港市民絕大部分是最普通的小人物，她樂於做為他們發聲的代表，亦深知四年時間短暫，所以不敢有絲毫怠慢，但她希望在市民心中不只是「敢言」的代表。

10月22日，立法會議員江玉歡宣布不競逐連任。（廖雁雄攝）

擬成立慈善團隊幫少數族裔及基層婦女

她總結道，在四年任期內持續關注社福領域問題，相信香港市民應該生活得更好，立法會應該持續關注殘疾人士、單親家庭等基層市民。未來會在法律領域繼續回報社會，對法律政策作更多講解，讓市民看到「更加貼近他們的江玉歡」。她又透露會成立慈善團隊，首要工作會幫少數族裔和基層婦女。

江玉歡多次強調，希望市民不要停止追蹤她，「遇上什麼問題都可以找我，我幾時都會聽」。她又表示，本屆立法會任期到12月31日才完結，她會在餘下任期內繼續做好議員工作，「到最後一刻都是江玉歡議員」。被問及是否因敢言被要求棄選，表示完全沒受到壓力。

10月22日，立法會議員江玉歡宣布不競逐連任。（廖雁雄攝）

促反思什麼議會才能不負公眾所託

她在社交平台留言稱「江議員暫時退場」，似在暗示將來或可能重返議會。有記者問及她會否考慮加入政黨，她回應稱「未決定」。她強調，現在最重要的不是個人去留，而是反思立法會的整體形象，要思考究竟什麼議會才能不負公眾所託？

江玉歡棄選的消息在政圈傳了多時，她早前上載年度工作報告，當中已經表示即便不再做立法會議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，或許會頻密走入社區、關注民生議題。她今日再引述報告字句稱，現在沒有不捨，只有踏實的坦然，認為自己沒有辜負議員的稱號。

談及未來個人生活，她稱最大變化將是不需要拿整箱文件，不需要為了準備開會而捱到凌晨兩點，可以有更多時間陪伴家人。她又表示，將來會開設YouTube頻道，或以「歡歡隨意門」為名，分享旅遊之類經歷。

對於香港，她表示希望能真正長治久安，由治及興。她又讀出蘇東坡的《定風波》，稱這是自己最喜歡的詩詞：莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。