立法會選舉｜無被民建聯揀中連任 李世榮：有用得著地方可以找我
民建聯昨日（21日）公布參選名單，敲定由秘書長葉傲冬「空降」新界東南直選，意味在新界東南做了一屆議員的民建聯李世榮，無緣下屆議會。他向《香港01》表示會協助民建聯應付艱難選戰，之後應該會到愛國愛港的平台服務，形容自己熱愛社區、喜愛服務社會，有向民建聯提出：「有用得著的地方都可以找我」。
李世榮以踢波比喻未能連任
李世榮在立法會出席會議時，接受《香港01》訪問，他以踢足球比喻無被民建聯揀中連任，「可以半場踢前鋒、有需要做守門員都可以」，透露未來都是在愛國愛港陣營貢獻，「擺陣」都是按大家協調最佳位置，相信不同處境有不同變化。
現階段的他表示要做好交接和適應，若交接不好可能影響服務，會確保「冇甩轆」，故都會在新界東南服務，希望葉傲冬當選。
希望順利完成社工課程
正就讀的社工課程會繼續爭取完成，本身兼職讀書的他形容18個月課程順利、考試都通過，「可能差一年半載」，既然繳付了學費及時間，都希望順利完成，日後亦可以用社工身分服務社區。
臨別在即，被問到可否到其立法會辦公室參觀，他表示由於要開會，故不方便。
