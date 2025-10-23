自由黨擬派6人戰立法會　邵家輝硬撼「謝瑞麟女掌舵」｜政圈風聲

立法會選戰即將「開跑」，周五（24日）提名期開展前夕，各黨初步敲定出選人馬。其中，失去兩名「7」字頭議員張宇人、易志明的自由黨，今天（23日）拍板參選名單。《香港01》獲悉，該黨今屆選舉與上屆選舉一樣派至少6人出選，包括兩名競逐連任的批發及零售界邵家輝、選委界李鎮強，自由搏擊之下邵家輝可能今次比較「頭痕」，皆因對手是零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀。



張宇人的飲食界議席，擬由盛傳接棒多年的南區區議員出選；該黨的港區人大代表陳曉峰擬戰法律界寶座；航運交通界很大機會自由黨下屆後繼無人。今屆無直議議席的自由黨，將派出數年前成功繼承邵家輝區議員席位的阮建中，以及資深區議員、前政治助理楊哲安分別競逐港島東、西直選。前年區議會選舉之中，打響旗號的灣仔支部主席宋芝齡則未有在名單上。



易志明

航運交通界覓接班人不似預期 料不派人參選

自由黨常委會今天開會商討參選名單，「七十大限」傳聞甚囂塵上之下，該黨飲食界張宇人及航運交通界易志明，早前突然宣布今屆任期後退下火線交棒青年。該黨計劃由「以舊帶新」的形式，培養新人，希望讓選民有更多不同選擇。

不過，突如其來的交棒，航運交通界覓接班人的進度不似預期，原本盛傳由灣仔區議員林偉文繼承易志明，但最新決定不派人參選此界別，換言之自由黨很大機會失去航運交通界一席。據聞，一名有招商局背景、從事船務的業界人員有意參選。

邵家輝撼謝邱安儀 兩強對決有壓力

繼續爭取連任的亦不見很樂觀，《香港01》獲悉，55歲的黨主席邵家輝將再戰批發及零售界，爭取連任的阻力在於對手都是重量級人馬，就是54歲的零售管理協會主席謝邱安儀。社會對謝邱安儀的名字不陌生，皆因目前零售業不景，謝邱安儀的協會身份，令她不時上鏡回應消費市道、零售數據、業界失業率等。

謝邱安儀亦是謝瑞麟珠寶（國際）集團主席及行政總裁，她於2008年臨危受命接任主席，成功帶領公司走出困境，並推動公司復牌。成功入閘參選，將自由搏擊。有自由黨中人坦言，謝邱安儀這個對手「咁犀利」，選舉部署有壓力。

謝邱安儀與邵家輝在零售管理協會活動上碰面。（資料圖片）

李鎮強選委界爭取連任 料約50人入閘

副主席李鎮強將繼續出戰選委界，爭取連任的變數，取決於有多少選委界參選人成功入閘。有不具名的選委界議員預料，今屆會有約50人入閘出戰選委界，故此選舉部署與上屆相若，預料大多爭取連任者壓力不大。

政務司司長陳國基上周響應張宇人推動的「愛心食肆賞你惠食」，到快餐店與長者嘆下午茶。當時，張宇人亦有帶梁進與陳國基下午茶。

飲食界張宇人無懸念交棒梁進

至於退下火線的張宇人，一如所料由自由黨南區區議員梁進接棒飲食界。政務司司長陳國基上周響應張宇人推動的「愛心食肆賞你惠食」，到快餐店與長者嘆下午茶。當時，張宇人亦有帶梁進與陳國基下午茶。梁進回應有否興趣接棒時，曾指期望業界支持有能力和有心人參選。

梁進。（蘇煒然攝）

團體選民決定議員人選 梁進已是主要團體領導層

飲食界選民並非遍佈全港的25萬名餐飲業從業員，而是只有131個團體選民，由他們決定新一屆立法會飲食界議員的人選，含金量極重，張宇人既是「香港餐務管理協會」的榮譽顧問，又是「現代管理（飲食）專業協會」的創會會長，更是「香港飲食業聯合總會」的會長，連任25年至今。梁進是現代管理（飲食）專業協會副會長，外界對他成功接棒看高一線。

7月23日，中國香港低空經濟協會提出13項建議，希望香港政府大力發展低空經濟。圖為港區全國人大代表、中國香港低空經濟協會名譽創會會長陳曉峰。（何夏怡攝）

陳曉峰出戰法律界 頻上鏡瓣數多

法律界的議席，自由黨預料今屆也會染指，派出該黨副主席陳曉峰出戰。陳曉峰頻頻上鏡主持節目，本身是亞非法協香港區域仲裁中心主任的他，不只熟悉法律界，同時他是港區全國人大代表，對國情也相當掌握，連香港近年興起發展的低空經濟，身兼中國香港低空經濟協會名譽創會會長的陳曉峰，亦曾開記者會提出發展建議，可謂瓣數多多。

兩區議員出戰港島東、西 宋芝齡不在名單

至於地區直選，前年區議會選舉之中，打響旗號的灣仔支部主席宋芝齡則未有在名單上。自由黨會派出東區區議員阮建中出戰港島東，當區的對手包括民建聯植潔鈴、李清霞兩隊人，而且預料工聯會會長吳秋北會在當區競逐連任、新民黨郭浩景亦預料會出選。

港島西方面，自由黨擬派出曾任教育局政治助理、現為中西區委任議員的楊哲安，當區民建聯會派出陳學鋒迎戰，新民黨則擬派出選委界議員陳家珮「轉跑道」出戰，接替「七十大限」下預料棄選的港島西立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀。