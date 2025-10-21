立法會「畢業飯」起死回生　群組無人回應難料反應｜政圈風聲

【立法會選舉2025】多人棄選消息之下，政圈近期「低氣壓」，《香港01》日前報道，議員們原計劃周四（23日）立法會會期完結當天晚上在中環一棟大廈餐廳吃「畢業飯」告別本屆議會，最後因「場地問題」告吹。多名議會中人當時坦言沒心情吃「畢業飯」，其後更連特首李家超「惜別議會午宴」也取消。近日，內委會亦決定撤回「告別議案」。



《香港01》今天（21日）最新打聽「畢業飯」起死回生，多名消息人士透露最新計劃改為周四中午，待會議結束之後，在立法會宴會廳舉行「Council Lunch（議會午宴）」，自由出席，預料歷時一個多小時。恢復「畢業飯」的消息在議員群組公布一刻，一如以往沒人回應。有議會中人坦言，近期氣氛仍然愁雲慘霧，彷彿度日如年，未知午宴反應會否冷淡。亦有代議士說，有人曲終人散，有人繼續上路，取消「告別議案」，迎來「告別午飯」，也是一個好的結尾。



立法會連日棄選 政圈「低氣壓」

「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，近日多名年過70歲的資深議員棄選，全部身兼行會成員，包括張宇人、陳健波及林健鋒。《香港01》早前報道身兼行會召集人的75歲新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘所有「7字頭」議員也不能留低。

立法會上周有多個委員會會議召開，門外氣氛凝重。葉劉淑儀現身會議廳外走廊，向門外守候的記者指「唔好阻住我開會、行開」。會後，記者追問未能連任的傳聞，葉劉一度耍手，隨後說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我」。數天後，葉劉淑儀才回復笑容。

10月17日，新民黨主席葉劉淑儀在立法會交通事務委員會開會前，回應去留問題時展現笑容。（港台圖片）

原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會。（資料圖片）

上周取消議員「畢業晚飯」

至今累計21名議員棄選。傳言滿天飛，政圈頓時變得「低氣壓」。《香港01》日前報道，原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會，由下屆接任立法會主席呼聲較高的金融界立法會議員陳振英提供場地，初步擬訂在中環一棟大廈的餐廳舉行。不過，近日氣氛凝重，「畢業飯」之約告吹。據聞，以場地問題交代原因。

多名議會中人坦言沒心情吃「畢業飯」

多名議會中人當時坦言沒心情吃「畢業飯」。有代議士坦言若最終有三分之一議員離開議會，取消聚餐可避免尷尬氣氛，「唔通30個對住60個唔知點咁」。有議員亦理解取消「畢業飯」，認為這段時間同事間氣氛沉重，相信不可抗力下取消晚宴是最好的安排。加上，10月24日下屆立法會選舉提名期展開，相信又一輪忙碌日子，沉澱一下是需要的。

特首「惜別議會午宴」取消

特首李家超原定上周五（17日）與臨近屆尾的立法會舉行「惜別午宴」，其後也宣布取消。立法會秘書處當時解釋，許多不同議員向主席梁君彥反映，現時希望可聚焦處理選舉事宜，故通知行政長官辦公室並得到他們理解後，決定不舉行「惜別午宴」，梁君彥事後後形容很多事情都可以打破傳統。

議員「畢業飯」起死回生 移師立法會「開餐」自由出席

《香港01》今天（21日）最新打聽「畢業飯」起死回生，多名消息人士透露最新計劃周四中午，待會議結束之後，在立法會宴會廳舉行「Council Lunch（議會午宴）」，自由出席，預料歷時一個多小時。

恢復「畢業飯」的消息在議員群組公布一刻，一如以往沒人回應。有議會中人坦言，近期氣氛仍然愁雲慘霧，彷彿度日如年，未知午宴反應會否冷淡。亦有代議士說，有人曲終人散，有人繼續上路，取消「告別議案」，迎來「告別午飯」，也是一個好的結尾。