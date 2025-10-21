新民黨擬派7人出戰立法會　陳家珮代葉劉｢出征｣港島西｜政圈風聲

【立法會選舉2025】立法會焦點漸由棄選轉為參選，《香港01》早前報道民建聯擬派出26人名單，多路搶攻議席，遍及十個選區、五個功能界別、八個選委界席位。新民黨已經開了中委會，授權葉劉淑儀和黎棟國去決定候選人。《香港01》綜合多方消息，獲悉新民黨參選名單由上屆的5人增至7人，當中6人出戰地區直選。主席葉劉淑儀在「七十大限」傳聞甚囂塵上之下，與同樣年屆七十的選委界黎棟國同樣棄選，副主席容海恩亦不連任。



新民黨議員「六走三」情況下，消息指選委界陳家珮將「轉跑道」代葉劉「出征」港島西直選議席，高危獲葉劉打救「起死回生」的李梓敬，則爭取連任新界東北，連同4名區議員共6人出戰直選；選委界何敬康則爭取連任。



新民黨6名立法會議員。（新民黨FB）

新民黨「六走三」 葉劉、黎棟國、容海恩料棄連任

6名議員的新民黨預料至少一半棄選。新民黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國年過七十歲，據悉預料不連任至下屆立法會。至於另一名副主席容海恩，盛傳有「障礙」要克服，預料今屆止步。剩餘的新界東北李梓敬，以及選委界陳家珮、何敬康續爭取連任。

《香港01》綜合多方消息，獲悉新民黨參選名單由上屆的5人增至7人，當中6人出戰地區直選。（香港01製圖）

《香港01》獲悉，選委界陳家珮要「轉跑道」代葉劉淑儀「出征」港島西直選。（廖雁雄攝）

陳家珮曾任南區區議會海怡西區議員，有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。（資料圖片／羅君豪攝）

陳家珮代葉劉「出征」港島 料第二席新民黨、工聯會之爭

《香港01》獲悉，選委界陳家珮要「轉跑道」代葉劉淑儀「出征」港島西直選，她曾任南區區議會海怡西區議員，有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。

圖為陳家珮。（盧翊銘攝）

陳家珮預料「披甲上陣」對決爭取連任的民建聯陳學鋒、曾服務港島區、下屆「轉跑道」的工聯會勞工界郭偉强、曾任教育局政治助理的自由黨中西區委任議員楊哲安，以及離島區委任議員余漢坤。

新民黨屯門地區委員會界別議員甘文鋒。

地區票王區議員出戰立法會 陳志豪、甘文鋒兩路出擊

其餘5個出戰的地區直選人馬，包括新民黨屯門地區委員會界別議員甘文鋒，消息指會出戰涵蓋屯門、元朗東南部的新界西北選區。他從政十年，2015年於屯門區議會富新選區以得票過半的姿態，2,493高票力壓另外5名對手當選，向來被視為明日之星。

將軍澳北區議員陳志豪。

至於將軍澳北區議員陳志豪，消息指會出戰所屬的新界東南地區直選，本身是西貢區議員的他，2023年區議會選舉以10,952票當選，多民建聯温啟明126票，今次立法會選舉拉票，相信要跳出將軍澳觸及沙田選區。

港島東、新界西南派區議員參選

港島東選區去年由廖添誠參選，不過廖添誠上屆選舉落敗後加入政府，出任創新科技及工業局局長政治助理。今年立法會選舉，將改由郭浩景出戰，他是東區區議會委任議員，北角、西灣河均有辦事處。至於荃灣區委任議員張文嘉，則參選新界西南立法會議員，她的的唯一辦事處在馬灣大街，新界西南選區包括葵青及荃灣。

何敬康。（黃浩謙攝）

何敬康擬爭取連任選委界

今屆立法會選舉，現時有3名選委界立法會議員的新民黨，只派出一人出戰選委界，就是2022年選委界補選勝出的立法會議員何敬康，消息指他會繼續爭取連任選委界。何敬康較為人熟悉的形象，始於去年跟進多宗體育總會的投訴，包括天才小泳手無緣參、健力運動員指控總會涉扣起資助、舉重健力總會主席致辭風波，曾就體育總會治理提出意見。

到今年，何敬康較關注交通政策，包括如心酒店車禍引發的收緊高齡司機體檢安排、網約車發牌、中介疑偽造文件申請「港澳車牌」等。

何敬康較為人熟悉的形象，始於去年跟進多宗體育總會的投訴。（何敬康fb）

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

李梓敬獲葉劉打救「起死回生」 新界東北5人混戰

盛傳高危獲葉劉打救「起死回生」的李梓敬，據悉將爭取連任新界東北立法會議員。連同李梓敬，該區將有5人混戰。消息指，分別是擬爭取連任的民建聯主席陳克勤、前身為「民主思路」的「民思政策研究所」元朗區議員黃頴灝、工聯會沙田南區議員古偉冰、沒申報政治聯繫的沙田西區議員鄧肇峰。