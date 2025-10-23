梁君彥14分鐘發言「告別議會」：不敢講表現盡善盡美　但盡心盡力

第七屆立法會會期結束，雖然「告別議案」取消，但趁今天（23日）最後一次會議完結前，立法會主席梁君彥趁機會表達感受，14分鐘發言「告別議會」。他說，21年議員生涯走過高山低谷，經歷順流逆流，最自豪是立法會與特區政府同心同德，歷史性通過23條，履行憲制責任。



他表示，政府不是一言堂，立法會亦不是橡皮圖章，不敢說今屆立法會表現盡善盡美，但形容大家盡心盡力，上下一心服務市民，以往有些做不到的事情，今屆做到，為將來邁進更高水平打下堅實基礎。



21年議員生涯走過高山低谷 經歷順流逆流

完成「推動鄉郊旅遊」議員議案後，梁君彥未有即時結束會議，利用14分鐘發言分享心底話「告別議會」。他由2004年當選立法會議員說起，指任職立法會已21年，過去9年獲得支持當選主席。

走過高山低谷，經歷順流逆流，服務了香港幾十年是最大榮幸。 立法會主席梁君彥

10月23日，立法會會期最後一天會議，出席的包括新民黨主席葉劉淑儀。（廖雁雄攝）

立法會表現受社會關注 要做到民有所呼、我有所應

梁君彥指，立法會表現是社會關注議題，立法會是民意代表機關，衡量準則包括是否做到民有所呼、我有所應。他指今屆立法會有效處理一些難題，最值得自豪是立法會與特區政府同心同德，歷史性通過23條，履行憲制責任。

假如過往亦會亂象持續，可能難以處理難題，會拉胯議會，有人講議會亂象少了議員工作少了，但相信議員挑戰、辛勤無減少，只是劍拔弩張變成深耕細作。 立法會主席梁君彥

10月23日，立法會會期最後一天，圖為選委界江玉歡出席會議。（廖雁雄攝）

政府不是一言堂 立法會不是橡皮圖章

梁君彥表示政府不是一言堂、立法會不是橡皮圖章，大家有共同目標，為香港追回因為內耗失去的機會。「沒有最好只有更好」是今屆立法會的經驗，加強監督制定立法會守則。他再提立法會擴建工程提早完成，小奇蹟是多方合作、支持包容而成。

10月23日，立法會會期最後一天會議。（廖雁雄攝）

他表示，今屆立法會引入謄錄系統，讓議會工作聽得到、看得見，並且大力推行綠色議會。他歸功於立法會秘書處，感謝現任秘書長衛碧瑤及團隊，讚揚是高效運作的最強後盾，秘書處勇於擔當與時並進。他代表議員感謝秘書長及秘書處同事。

過去四年，香港由亂及治、由治及興，立法會擺脫內鬥，回歸理性，有賴中央落實愛國者治港，才有得來不易的局面，香港發展大局擔當獨特角色，要保持香港獨特優勢。 立法會主席梁君彥

10月23日，立法會會期最後一天會議。（廖雁雄攝）

不敢講表現盡善盡美 但盡心盡力

他相信行政主導下，新一屆立法會秉持心懷國家、忠誠履職，議員行事要以國家、香港為依歸，履行立法會職能，與特區同心同行，繼續為國家貢獻。他呼籲愛國愛港人士積極參加新一屆立法會選舉，呼籲選民踴躍投票，立法會才夠底氣、能量說好立法會、香港、中國故事。

不敢講今屆立法會表現盡善盡美，但大家盡心盡力，和同事上下一心服務市民，以往有些做不到的事情，今屆做到，為將來邁進更高水平打下堅實基礎。 立法會主席梁君彥

他又稱，曾經指「23」是立法會幸運號碼，今日立法會會期結束又是23日，祝福各位身心康泰事事順利。