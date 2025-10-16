立法會選舉｜惜別宴「破傳統」取消　梁君彥否認「唔畀面特首」

本屆立法會會期即將結束，行政長官李家超原定周五（17日）與全體立法會議員舉行「惜別午宴」。連日棄選消息下，政圈「低氣壓」，昨日（15日）宣布取消「惜別午宴」，原因是近日許多不同議員反映選舉提名期臨近，希望聚焦選舉事宜。今次聚餐距離提名期開始還有一周，上兩屆惜別聚餐與提名期相距只有5天。



立法會主席梁君彥今日（16日）表示，行政立法關係良好，不會因為取消聚餐而變差。他又稱，得到特首理解才取消，不存在「唔畀面特首」。行政長官李家超原定周五（17日）與全體立法會議員舉行「惜別午宴」，距離24日起的立法會選舉提名期仍有7日之差。上次惜別午宴即使在疫情期間亦有舉行。



原本議員們計劃在10月23日立法會會期結束當天，共晉晚餐告別本屆議會，終也取消。（資料圖片）

惜別宴「破傳統」取消 梁君彥：每件事亦有打破傳統

對於取消惜別午宴，梁君彥指，每件事有傳統亦有打破傳統，譬如本屆立法會敢作敢為，都有打破傳統。他強調，行政立法關係良好，不會因為取消聚餐而變差。

立法會主席梁君彥。（直播截圖）

至於取消的原因，梁君彥解釋指不少議員指要聚焦處理任期餘下的工作及選舉事宜，有政黨未宣布參選人選，或未必是好時機與特首午宴。

惜別宴距提名期一周 上兩屆距提名期僅5天

他表示已親自與特首辦主任討論，是得到李家超理解才取消午宴，並非有傳媒指「唔畀面特首」。翻查記錄，今次聚餐距離提名期開始還有一周，上兩屆惜別聚餐與提名期相距只有5天。

立法會議員。（資料圖片）

不應「指指點點」立法會主席接班人

被問及立法會主席接班人，他表示應由下屆立法會自行決定，自己不應「指指點點」。