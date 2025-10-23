立法會選舉｜梁君彥向議員送心意卡　邵家輝：開心一洗呢幾日情況

第七屆立法會會議最後一日，今日（23日）早上續會辯論議員議案。會前，全體議員出席早餐會，向主席梁君彥送上心意卡，附有88名議員的簽名。梁君彥向每名議員送上一張印有手繪全體議員樣貌的心意卡，寫上「上下一心 服務市民」。有出席早餐會的議員形容梁君彥「笑逐顏開，個咀停唔到咁笑」，笑言一洗這幾日的情況。



10月23日，立法會會期最後一天，梁君彥與全體議員吃早餐。（廖雁雄攝）

10月23日，立法會會期最後一天，盧偉國展示梁君彥送贈議員的留念禮物。（廖雁雄攝）

大主席梁君彥向全體議員送心意卡

今屆止步不再連任的71歲經民聯主席盧偉國，出席早餐會後手持一張印有立法會會議廳圖片、全體議員的人頭畫像、寫著「上下一心 服務市民」的大張心意卡，原來是梁君彥送贈議員的留念禮物。盧偉國坦言有點依依不捨，「立法會在這屆做到很多東西，是豐收的一屆」。

10月23日，立法會會期最後一天，盧偉國表示不捨。（廖雁雄攝）

10月23日，第七屆立法會會議最後一日，早上會議廳續會。陸瀚民與黃俊碩搭膊頭。（廖雁雄攝）

他回望過去的議員之路，形容「從2012年當選成為工程界代表，這十三年絕對不平凡，可以說是驚濤駭浪」，重提2019年立法會被攻佔，主席畫像、會議廳、乃至伺服器都被破壞，以及反對派不合作行為對議事堂工作造成極大影響，影響工程撥款。

但他認為時至今日，立法會已完成了這一屆的任務，懷著完成任務的心情結束，指今天或會以音樂形式分享心底話。此外，他表示未來有很多公職在身，亦會專注個人生活上的情趣，包括烹飪，未來週末會繼續出「香港地的衣食住行」貼文。

10月22日，立法會最後一個大會，葉劉淑儀與李慧琼會議後離開。（鄭子峰攝）

邵家輝：一洗近日情況 個咀停唔到咁笑

自由黨批發及零售界議員邵家輝形容早餐會氣氛非常好，「非常開心，一洗呢幾日情況」，議員們都很開心，「（梁君彥）笑逐顏開，個咀停唔到咁笑」，感謝梁君彥過去帶領議會面對重重挑戰。