牛潭尾發展大綱出爐　大學城增至52公頃　首批居民料2033年入伙

《北部都會區行動綱領》提出發展四個區域，其中屬「創新科技地帶」之一元朗牛潭尾發展區詳細規劃曝光。據規劃署向城規會提交文件，發展區的大學城面積達52公頃，較政府去年底的初步建議方案增加6公頃。



區內為配合第三間醫學院而建的綜合醫教研醫院面積亦增加一公頃至10公頃。土木工程拓展署預計，包括醫學院及醫院在內的首批用地，將於2028年起陸續完成土地平整工程，首批居民預料可在2033年入伙，較發展局早前預期快一年。



據規劃署向城規會提交文件，發展區的大學城面積達52公頃，較政府去年底的初步建議方案增加6公頃。（規劃署文件）

元朗牛潭尾發展區電腦模擬圖。（立法會文件圖片）

「住宅綜合社區」地帶6公頃土地轉大學城用地

據規劃署向城規會提交的牛潭尾新發展區建議發展大綱圖，政府建議於牛潭尾發展約130公頃土地，主力教育、科研及醫療用途。有關發展面積，較當局去年11月公布的初步建議多出約3公頃。

其中，原訂佔地46公頃的大學城面積會增加13%至52公頃，多出的6公頃原定為大學城東面，圍仔村以南的「住宅綜合社區」地帶。全個大學城的總樓面面積達141萬平方米，即約1,518萬平方呎，現當於現時港大770萬平方呎樓面面積的近兩倍。大學城內將採用階梯式建築高度概念，高度限制由南面的主水平基準以上140米，逐步降至北面的50米。

原訂佔地46公頃的大學城面積會增加13%至52公頃。（立法會文件圖片）

教育局明年內發布北都大學城發展概念框架

規劃署指，大學城內除專上教育和教科用途，也會容許提供數據中心、辦公室、會議設施，以及住宿和餐飲設施等，不同院校或機構可考慮共用部分特定設施。教育局將於2026年內發布北都大學城發展概念框架，為大學城的發展和落實提供指引。

預留10公頃作綜合醫教研醫院發展 設中醫診所暨教研中心

為配合位於大學城內的本港第三間醫學院，大學城的南面位置亦預留了10公頃作綜合醫教研醫院，較初步建議略增一公頃。署方指，為優化土地資源運用，一所中醫診所暨教研中心亦會設立於該處。

交通方面，醫學院位於擬建的港鐵牛潭尾站步行距離內，署方指考慮到日後大量使用者的人流，當局會設立全天候的無障礙步道，連接港鐵站及其他公共交通設施。

，政府建議把五幅鄰近鐵路站的土地改劃為「住宅（甲類）」地帶，其中四幅作為私營房屋發展，地積比率上限為6.5倍。（立法會文件圖片）

近鐵路站5幅土地劃為住宅用地 當中4幅作私營房屋發展

住屋方面，政府建議把五幅鄰近鐵路站的土地改劃為「住宅（甲類）」地帶，其中四幅作為私營房屋發展，地積比率上限為6.5倍；餘下一幅則為專用安置屋邨土地，地積比率為6.8倍。

港鐵站一帶連同其東面土地，則一併改劃為「其他指定用途」註明「鐵路車站及車廠暨商業及住宅發展和公眾休憩用地」，分為南北兩個小區，總樓面面積約650萬方呎，當中住用樓面面積約559萬平方呎。

土木工程拓展署預計，包括醫學院及醫院在內的首批用地，將於2028年起陸續完成土地平整工程，首批居民預料可在2033年入伙，較發展局早前預期快一年。