立法會選舉｜港澳平：選舉不容干擾破壞　警惕反中亂港勢力

立法會選舉提名期今日（10月24日）開始，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室同日發布題為《選舉不容干擾破壞》的「港澳平」署名文章，稱在國安法治護航下，各類破壞選舉的行為和活動被依法嚴厲打擊，但人們仍需警惕，反中亂港分子和外部勢力賊心未死，還在蠢蠢欲動。文章強調，一切企圖干擾破壞選舉的圖謀必定不能得逞，任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。



國務院港澳辦發表「港澳平」署名文章，強調立法會選舉不容干擾破壞，須警惕反中亂港勢力。（資料圖片）

編造所謂「中央干預選舉」偽命題 散布所謂「祝福名單」

文章指出，這次選舉的成功舉行對於加快推動香港由治及興，更好推進符合香港實際高質量民主意義重大、影響深遠。社會各界高度認同新選制，充分肯定第七屆立法會的表現，期待第八屆立法會選舉進一步彰顯高質量民主氣象。廣大選民熱切期待選出具才幹、致力於服務市民的優秀人才進入立法會，推動香港實現良政善治。

但人們仍需警惕，反中亂港分子和外部勢力賊心未死，還在蠢蠢欲動。近期出現的種種干擾破壞選舉的奇談怪論，如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散布所謂「祝福名單」、詆譭第七屆立法會議員的表現、揚言抵制選舉等，都與之前伎倆同出一轍。其根本目的就是否定新選制，挑戰中央全面管治權，攻擊特區政府管治權威，破壞香港由治及興良好局面，妄想把香港再次拖入政治亂局。廣大選民要擦亮眼睛，識別禍心；特區執法和司法機關對此也絕不會坐視不理。

港澳平文章稱，相信特區政府一定會切實履行當家人和第一責任人的職責，嚴謹組織、周密安排，確保選舉在公平、公正、安全、有序的環境中順利進行。（資料圖片）

相信特區政府確保選舉公平、公正、安全、有序

文章強調，香港由治及興的步伐勢不可擋，符合香港實際高質量民主發展道路前景光明。相信特區政府一定會切實履行當家人和第一責任人的職責，嚴謹組織、周密安排，確保選舉在公平、公正、安全、有序的環境中順利進行；符合資格的愛國愛港人士一定會踴躍參選，以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認可，展開一場高質量、高水平的良性競爭；廣大選民也一定會珍惜手中選票，積極行使當家作主的民主權利，為香港共同家園的未來投下負責任的一票。一切企圖干擾破壞選舉的圖謀必定不能得逞。

文末指出，香港特區第八屆立法會選舉將以最真實、最管用、最有效的民主實踐，進一步築牢香港良政善治根基，不斷開闢符合香港實際高質量民主的嶄新局面。