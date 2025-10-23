立法會選舉．有片｜提名期明展開　謝偉俊留懸念：未決定，未決定

【立法會選舉2025】第七屆立法會最後一次大會今日結束，新一屆選舉提名期明日（10月24日）隨即展開，然而議會的換屆格局至今仍不乏懸念。過去數周，現任議員「棄選潮」沸沸揚揚，近日開始有黨派與獨立議員公布參選名單或競逐連任，但與此同時，出局者仍未塵埃落定。



除了在「七十大限」傳聞下成為追訪焦點的新民黨主席葉劉淑儀，曾被形容為議會「壞孩子」的選委界議員謝偉俊何去何從亦備受關注，但他在「棄選潮」中卻顯得異常低調。今日（10月23日）被追問去留時，他連稱「未決定」，將懸念延續。



任議員17年 曾批政府「法家治國」 遭特首反駁「迂腐」

現年66歲的謝偉俊在2008年循功能組別當選立法會議員，其後轉跑道成為兩次在地區直選中勝出，四年前再轉至選委界。他曾被形容為「西環契仔」，但其議事風格在這屆立法會裏卻成為爭論話題，其去留也因而特別受到關注。

作為一名無黨派的獨立議員，謝偉俊多次在議事廳內發出尖銳批評聲音。無論是在垃圾徵費、簡約公屋選址，還是官員問責等議題上，他都曾挑戰政府的邏輯與決策，更曾在行政長官互動交流問答會上批評政府「法家治港、嚴刑竣法」，引起特首李家超即場反駁指其想法「迂腐」、用詞危險，令人聯想到2019年反修例風波期間常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。謝偉俊其後一度關閉社交平台，作風亦轉趨低調。

立法會議員謝偉俊向特首李家超提交施政報告建議，促請政府「兼聽民意，節約用度」。（謝偉俊facebook)

避談去留 稱「綜合一籃子因素」

隨着提名期臨近，謝偉俊昨日出席立法會大會期間被問及會否競逐連任，他回應「未有決定⋯⋯對不起，提名期前決定未有傾向」。今日被問及同樣問題時，他仍稱「未決定、未決定，對唔住」。面對傳媒一再追問，他再稱「綜合一籃子因素，啱啱先開始提名⋯⋯未決定。」

本屆立法會的「棄選潮」由立法會主席梁君彥帶頭，多名資深及重量級議員離場，多個政黨亦「失血」。值得注意的是，名單中亦不乏今屆才進入議會的「新丁」，這顯示本輪換血不僅是年齡上的新陳代謝，更涉及對議政風格與表現的全面評估。

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照。（廖雁雄攝）

23人已棄選 多名「高危」議員仍未表態

港澳辧日前就本屆立法會選舉發表署名文章，指出第八屆立法會選舉將進一步展現新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，同時亦對立法會議員提出一系列要求，包括愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠、更加善於履職盡責、更具創新創造活力等等。

截至今日中午，已有23名現任議員宣布放棄競逐連任，佔議席總數四分之一。政圈普遍預料，最終「無法留低」的議員總數可能超過30人。連日來立法會幾大政黨的去留人選陸續曝光，但一些被列為「高危」的議員仍未表態，謝偉俊正是其中之一。他們的最終命運，將為研判立法會此次去舊迎新的意義提供參考。