立法會選舉｜工聯會派16人出戰　所有議員爭連任無須「交人頭」

立法會選舉提名期明天（24日）展開，工聯會派16人出戰，較上屆9人多，包括全數7名現任議員，都會爭取連任，只是當中4人要「轉跑道」。換言之，有別於其他政黨盛傳要「交人頭」換人的做法。梁子穎由勞工界轉戰選委界；同樣勞工界的郭偉强轉戰港島西，他曾是香港島立法會議員；陸頌雄由選委界轉戰新界西北直選，選區包括他曾服務的元朗。



吳秋北被問到各個政黨都「交人頭」，即有現任立法會議員棄選，唯獨工聯會沒有，該黨現任議員相較其他黨有何出眾之處，他回應表示，工聯會揀選最優秀人員參選，理事會認可建議的參選名單，參選人會肩負工聯會重託和工友期望，去為市民服務，所以認為能夠參選是非常珍惜，覺得無比光榮，會努力「出線」。



10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉。（何夏怡攝）

立法會選舉2025，工聯會參選名單。（香港01製圖）

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是理事長黃國。（何夏怡攝）

參選的16人當中，7人是現任議員。理事長黃國形容，今次候選人部署年齡合理、專業多元，候選人們充滿活力，作風專注務實，愛國愛港，今次會全力以赴爭取最佳成績。他又指候選人會努力解決各方面議題，讓市民有獲得感，希望市民支持他們，共同開創香港更美好明天。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖左是林偉江，圖中是吳秋北。（何夏怡攝）

爭取港島東直選連任的工聯會會長吳秋北指，工聯會一直致力地區服務且改革創新，回應社會需求，為市民和工友服務，開拓更多服務的類型，開拓更多優質就業機會，讓市民分享繁榮進步的成果。他表示，自己有關注民生，包括教育、醫療領域，希望可以為港島東市民服務。

有聲音指下屆立法會政黨角色淡化，是因為政黨在多個界別綑綁投票的現象惹不滿。吳秋北未有正面回應，只是說議會的討論議題由行政主導，行政立法的互動可以做得更好。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是郭偉强。（何夏怡攝）

勞工界郭偉强轉戰港島西 稱榮幸服務老家

由勞工界轉戰港島西直選的郭偉强表示，今次是第四次競逐連任，今次打算地區直選，工人的根就在社區，最榮幸是可以服務老家「港島西」的離島大澳，會力爭回饋社區。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是鄧家彪。（何夏怡攝）

九龍東競逐連任的副理事長鄧家彪表示，希望九龍東市民看到工聯會是實幹團隊，很希望一直支持工聯會的朋友繼續支持，他形容參加了13場選舉，今次異常激烈，希望團隊可以深入民心。

選委界轉戰曾服務的新界西北選區的陸頌雄表示，他曾參選三種界別，希望今次可以團結各界網絡，服務新界西北。他又指特別要把握北部都會區發展機遇。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是丘耀誠。（何夏怡攝）

爭取連任的新界西南陳穎欣表示，感謝工聯會十年栽培，今次競爭很激烈，會力爭保住打工仔聲音，希望廣大打工仔女支持工聯會。

首次參選九龍中的黃大仙委任區議員丘耀誠表示，曾在2017年開始成為全職工會工作者，18年開始處理權益工作，過去帶領團隊為勞工服務，為不少欠薪僱員索償，故他想參政為勞工。他希望透過參與選舉，將廣大市民意見進入議會。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖為參與地區直選的人馬。（何夏怡攝）

參選新界東北的古偉冰表示，一直在社區深耕細作，為基層街坊發聲，希望可以為議會帶來新的聲音。出戰新界東南的李貞儀指希望新界東南團隊繼續拼搏，形容團隊年青、議政能力強，希望市民支持。參選新界北的曾勁聰表示，服務北區接近二十年，過往曾參與工聯會立法會競選團隊，希望今次參選可以更好為市民服務。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是李廣宇。（何夏怡攝）

三人參選勞工界 李廣宇三度「安哥」

第三次參選立法會的李廣宇，今次出戰勞工界表示，過去二十年深耕科技業，明白不同行業的困難，中美博弈下科技是國家和香港發展引擎，希望科技發展能惠及所有打工仔。他上屆立法會曾參選勞工界，及後的選委界立法會補選亦落敗，來屆選舉將「安哥」勞工界。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖為參選勞工界的人馬。（何夏怡攝）

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是林偉江。（何夏怡攝）

同樣出戰勞工界的灣仔委任區議員、副理事長林偉江表示，畢業後從事二十多年工會工作，希望透過多年勞工工作的經驗，將工友聲音帶入議會。另一名參選勞工界的葵青委任區議員蘇柏燦表示，加入工會33年，在前線服務工友，期望未來在源頭，即立法上參與工作，為工友服務。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是蘇柏燦。（何夏怡攝）

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖為參選選委界的人馬。（何夏怡攝）

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是馬光如。（何夏怡攝）

勞工界梁子穎轉戰選委界

首次出戰選委界的副會長馬光如表示，二十年以來一直專注地區工作，作為全國政協委員也努力履行職務，未來會繼續努力。曾志文指，過去多年專注內地事務，也關注安老服務等議題，希望能在更大平台凝聚更多力量，令大灣區共創共贏。

10月23日，工聯會公布派16人出戰立法會選舉，圖中是梁子穎。（何夏怡攝）

由勞工界轉戰選委界的梁子穎指，多年地區工作中，有與市民、商界朋友接觸，由於他有專業教育背景，和政府保持良好關係，一齊解決很多問題，所以今次有信心奪得議席。