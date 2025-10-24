江玉歡臨別高歌《滄海一聲笑》 稱棄選後「個身可能更由己」
撰文：吳美松
【立法會選舉2025】立法會換屆選舉提名期今日（24日）展開，選委界立法會議員江玉歡周三（22日）宣布放棄競逐連任。她當日原欲在記者會中演唱電視劇《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，但最終未有成事。她今早（24日）在電台節目中，在訪問尾段隨音樂唱了一段《滄海一聲笑》，之後被問到是否感到「人在江湖，身不由己」，她說「人在江湖就係嘅，身不由己就唔係嘅」，不過補充說「𠵱家個身可能更由己添」。
江玉歡早前在宣布放棄競逐連任的記者會上，表示希望演唱劇集《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》，形容「自己都有啲俠義性格」，但怕走音決定放棄。
她今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，被問到為何會想唱《滄海一聲笑》。她說原本已忘記這首歌，直至近日有議會朋友傳送這首歌給她，希望她可以瀟灑、開心，因此想唱《滄海一聲笑》。
江玉歡「開金口」前，笑指「要預告我會走音」，不過相信香港市民不會介意。唱畢後，她被問到是否感到「人在江湖，身不由己」，她說「人在江湖就係嘅，身不由己就唔係嘅」，不過補充指「𠵱家個身可能更由己添」。
