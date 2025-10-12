立法會選舉｜江玉歡回顧任期「問心無愧」　憶當年無人脈拉票流淚

立法會選舉提名期下周展開，累計6名議員先後宣布不連任。未表態的選委界立法會議員江玉歡，日前暗示不會參選後，隨即有大批網民留言表態不捨之情。她今天（12日）在仕交網站Facebook表示總結議員任期「全力以赴、問心無愧」，憶起四年前沒有人脈支撐之時，抱著服務社會的決心跑去參選，「最初有些見面會沒有份兒，急得掉下眼淚」，形容自己盡最大努力展示誠意與認真，最終排尾三僥倖當選。



江玉歡說任何美好的事情也有終結時，引用歌手林家謙2022年演唱會時的一番話，不是每件事也要安哥，好多事可以放在回憶裡，日後好好懷念，形容見到大家的支持和慰問，「夫復何求？」



江玉歡早前在年度工作報告中，提到自己「沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然」。（潘耀昇攝）

江玉歡暗示棄選 會在「最後發言」向市民交代

江玉歡早前在年度工作報告中，提到自己「沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然」，即便不再做立法會議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，或許會頻密走入社區、關注民生議題。她昨日接受《香港01》查詢時表示，工作報告其實都初見端倪，並不是為了「吸眼球」、「試水溫」，但算是一個伏筆。她透露會在本月23日，即本屆立法會舉行最後一次大會時交代，希望屆時將最真誠、最真心的發言給予全港市民。

江玉歡上載一張相片，提到如背景所說「活出精彩」才是最重要。（江玉歡FB）

江玉歡回顧任期「問心無愧」 憶當年無人脈拉票流淚

江玉歡今天（12日）在Facebook撰文回顧四年前參選。她說，一個籍籍無名的女子，跑去跟一位與政界有聯繫的老友說：「我想趁這個機會服務社會，幾年前區議會選舉的落敗未有動搖我服務社會的決心。」

這名女子就這樣跑去參選，沒有人脈支撐，最初有些見面會沒有份兒，急得掉下眼淚。選舉當天一早，她像傻大姐拿著紙牌在會展投票站附近的迴旋處拉票，盡了最大的努力展示她的誠意與認真。 選委界立法會議員江玉歡

最後，江玉歡在選委界選票排名尾三，僥倖當選。她說，從政這條路學到的八個字「全力以赴 問心無愧」，形容「發一個post，見到大家的支持和慰問，夫復何求？」

橋咀島黃金周迫爆事件，江玉歡也有到場視察。（梁鵬威攝）

任何美好的事情也有終結時，記得林家謙在2022年演唱會結尾時說的一番話，大意是：不是每件事也要安哥，好多事可以放在回憶裡，日後好好懷念。 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡：四年的精彩路從不孤單 因為沿途有您

她說，團隊同事從什麼議會事務也不懂，到現在身經百戰，從區務到研究也有板有眼。不少個晚上接到翌日早上訪問邀請，團隊也要徹夜研究找資料，「有這一隊平均年紀三十歲，與她並肩成長的小團隊，夫復何求？」

議員不是聖人，也會有錯的時候。盲人開車成了城中熱指。老虎也有甩鬚時，何況她不是老虎，而是小貓一隻，就放過她吧。 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡認為選舉應是城市的開心或正面事。緊張中也應有點輕鬆寛容，「留或不留，場內場外的四年在人生中真是最重要嗎？」她形容四年的精彩路從不孤單，因為沿途有您。