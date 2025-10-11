立法會選舉｜江玉歡暗示棄選　會在「最後發言」向市民作正式交代

繼保險界立法會議員陳健波、飲食界立法會議員張宇人今早（11日）宣布不參選第八屆立法會選舉後，選委界立法會議員江玉歡亦暗示不會參選，她表示，會在本月23日，即本屆立法會舉行最後一次大會時，作出正式交代，她希望到時將最真誠、最真心的發言給予全港市民。



江玉歡。（直播截圖）

工作報告見端倪 江玉歡：不是為「吸眼球」、「試水溫」

江玉歡早前上載年度工作報告，當中已經表示「沒有不捨的悵然，只有踏實的坦然」，即便不再做立法會議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，或許會頻密走入社區、關注民生議題。

她今日接受《香港01》查詢，表示工作報告其實都初見端倪，並不是為了「吸眼球」、「試水溫」，但算是一個伏筆。她透露，23日立法會會議上會有最後發言，屆時會利用該5分鐘發言時間，向全港市民作出交代。

江玉歡（黃浩謙攝）

「江玉歡」這個品牌不會消失 日後有很多時間見市民

被問及何時有不再擔任立法會議員的想法，她表示寫工作報告前後都已經在思考，重申23日會交代，她又表示，將來既會做回自己的法律本行工作，亦會探索其他可能性，仍會有很多時間見到市民。她笑言「江玉歡這個品牌不會消失」。