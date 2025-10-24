立法會選舉 ｜民建聯舉行集氣大會　陳克勤：3區分兩隊可炒熱氣氛

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，派出26人參選的現屆議會最大政黨民建聯，今早在沙田舉行候選人集氣大會。民建聯主席陳克勤表示，目前不會評估投票率，但很清楚要求民建聯每位參選人「逢票必爭」。



民建聯共有13人參加地區直選，在三個選區出現「自己人打自己人」局面。陳克勤稱，相信這個安排一定可以「炒熱」選舉氣氛，亦可為市民提供最好選擇。民建聯會務顧問譚耀宗則表示，，民建聯在地區工作紮實，多派議員爭取更多議席是合理做法。



10月24日，民建聯舉行立法會選舉候選人集氣大會。

民建聯派26人參選 陳克勤：逢票必爭

民建聯一眾候選人與民建聯監委會主席盧文端、會務顧問譚耀宗、葉國謙、彭長緯、簡志豪，聯同助選團及義工出席集氣大會，預祝各候選人在選戰中「旗開得勝」，同時亦呼籲市民12月7日踴躍投票。

將在新界東北選區競逐連任的陳克勤表示，作為民建聯主席，今日會第一個報名參選，而這次派出的26位候選人，每一位都德才兼備，在地區服務很多年，有成績、有經驗，會在各自領域深挖票源。

投票率一向是選舉受關注焦點之一，特區政府昨日舉行選舉啟動禮，行政長官李家超呼籲全力推動各界投票。陳克勤表示，目前不會評估投票率，但很清楚要求民建聯每位參選人「逢票必爭」。

10月24日，民建聯舉行立法會候選人集氣大會。

立法會「不要吵吵鬧鬧的人，需要真正做事的人」

今次選舉是2021年選舉改制第二場立法會選舉。港澳辦今日凌晨發表「港澳平」署名文章，提到今屆立法會一些議員為推動愛國愛港力量新老交替、薪火相傳，放棄競逐連任，表現出高風亮節，又稱社會各界期待立法選舉進一步彰顯高質量民主氣象。

陳克勤表示，立法會現在「不是需要吵吵鬧鬧的人，需要一班真正做事的人」。他強調，若民建聯各參選人成能夠進入議會，會推動香港創造多元經濟，搞好經濟與民生，令每個市民「都有嘢做」，人人都有好工作。

10月24日，民建聯舉行立法會候選人集氣大會，8名參加選委界的候選人合照。

陳克勤又指，過去兩年民建聯提出十大政策建議，當中有很多獲得政府接納，民建聯在全港有超過190個辦事處，其中在沙田和大埔有26個辦事處，過去4年處理2.8萬個市民投訴個案。他相信民建聯「汗水灌溉社區，真誠為香港建設好家園的精神」會一代代延續。

我們要建立公平關愛的社會，讓每一個老友記都有好生活 民建聯主席陳克勤

譚耀宗：5名棄選議員工作受定 沒做錯任何事

2021年立法會選舉，民建聯在每個地方選區均贏得議席，在直選版塊佔據半壁江山。今屆選舉該黨在其中三個選區更分別派出兩名候選人。陳克勤直言，相這三區派出兩隊一定可以炒熱選舉氣氛。他補充，民建聯「所有選舉部署和策略都有文件，是執行委員會討論形成的」。

民建聯會務顧問譚耀宗則表示，民建聯在三個地區工作紮實，理應多派議員，爭取更多議席。至於民建聯布5名現屆議員「落馬」，譚耀宗稱他們沒有做錯任何事情，過去一屆所作出的工作和成果受到肯定，「所有事情都寫在會議記錄」。

