駐港國家安全公署：絕不允許內外任何勢力干擾破壞立法會選舉秩序

2025年立法會換屆選舉提名期今日（24日）開始，駐港國家安全公署發言人今日發表談話表示，香港特區第八屆立法會選舉工作正式啟動，翻開香港高質量民主新篇章，而第七屆立法會實踐證明，新選舉制度是符合「一國兩制」原則、符合香港實際的好制度，然而一些外部勢力、反中亂港勢力以及別有用心者，賊心不死，蠢蠢欲動，妄圖干擾破壞選舉，令香港重陷亂局。



駐港國家安全公署發言人指，立法會選舉事關香港憲制秩序和民主發展，事關特區政權建設和政治穩定，事關特區良政善治和國家安全。發言人指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為；絕不允許任何干擾立法會選舉、擾亂特區憲制秩序的行為；絕不允許任何阻撓香港加快由治及興進程的選舉亂象。



駐港國家安全公署發言人10月24日發表談話表示，第七屆立法會實踐證明，新選舉制度是符合「一國兩制」原則、符合香港實際的好制度；圖為10月23日，第七屆立法會會期最後一天會議。（資料圖片/廖雁雄攝）

第八屆立法會選舉工作正式啟動 翻開香港高質量民主新篇章

駐港國家安全公署：一些外部勢力、反中亂港勢力賊心不死，蠢蠢欲動

發言人強調，將繼續堅定支持香港特區有力實施香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律制度，毫不手軟堅決依法打擊任何干擾破壞選舉秩序之舉，堅決依法嚴懲任何危害國家安全的行為和活動，堅決有力遏制反制任何外部勢力的插手干預，確保選舉公平、公正、誠實、安全有序，共同守護香港由治及興大勢。