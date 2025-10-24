立法會選舉｜李穎彰挑戰法律界議席 現任議員林新強未公布去留
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，曾兩次出選區議員但落敗的律師李穎彰以獨立候選人身份挑戰法律界議員。李穎彰表示，自己在香港土生土長，希望發揮事業能力，幫助中小型律師事務所發展。
法律界現任議員為64歲的林新強，他仍未宣布是否競逐連任。
李穎彰曾為張國鈞律師樓合伙人
李穎彰下午到政府總部報名，曾任個人資料私隱專員的大律師黃繼兒現身撐場，稱希望像李穎彰這樣的年輕律師多在職業方面提供貼地意見與服務，故支持她出選。
李穎彰曾在2019年及2023年兩度參加區議會選舉，但均落敗。她在2019年參選時，申報自己為現任律政司副司長張國鈞的律師樓合伙人。張國均當時擔任行政會議成員及民建聯副主席。
冀推動法律界與政府合作 貼近業界需要
李穎彰表示，希望推動法律界與政府合作，貼近業界需要。她強調自己做過地區服務，雖然兩次區議會選舉未成功，但希望可在另一個位置服務社會。
法律界現任議員林新強是否會爭取連任仍屬變數，日前傳出港區人大、自由黨副主席陳曉峰有意競逐該議席，但自由黨昨日公布的參選名單，並未包括陳曉峰。李穎彰稱，現時還不清楚競爭對手會是誰，但她相信選舉絕對會是良性競爭，希望大家都是想為業界服務。
李穎彰另獲民思政策研究所（原民主思路）理事麥慶歡支持，被問及會否爭取該智庫創辦人湯家驊支持時，李穎彰稱會嘗試。
