立法會選舉｜李梓敬向陳克勤「致敬」？宣傳品「激似」惹抄襲嫌疑

隨著提名期展開，立法會選舉拉開序幕。近日在Facebook不乏各候選人的選舉宣傳，其中新界東北兩名候選人陳克勤、李梓敬的宣傳品設計排版「神同步」激似，都是肖像放在頂部，以信件的樣式交代參選心跡，右下角印上仿毛筆字的簽名。翻查記錄，陳克勤上周三（22日）已發佈貼文，李梓敬四天後（26日）才發佈，莫非李梓敬向陳克勤「致敬」？



《香港01》向李梓敬查詢，正待回覆。陳克勤回覆查詢時說，留意到設計確實十分相似，稱可能因為設計得好，其他人模仿都不出奇，形容地區服務的成果，「是怎麼也抄不走的」。



10月22日，陳克勤的參選宣言，仿信件方式設計。（陳克勤FB）

陳克勤選舉宣傳品仿信件設計

上周四（22日），陳克勤的參選宣言，仿信件方式設計，肖像放頂部，內文在中間，右下角是以「克勤」兩字仿毛筆設計簽名。宣言提到陳克勤與民建聯多年來，始終堅持以市民的利益為依歸，真誠為市民服務，遍布全港18區的專業團隊，建立貼近市民的服務網絡，致力改善醫療、就業、房屋、教育等民生大事。

10月22日，陳克勤在Facebook發表參選宣言，是仿信件方式設計。（FB截圖）

10月26日，李梓敬的參選宣言，亦是仿信件方式設計。（李梓敬FB）

李梓敬宣傳品設計排版 與陳克勤「激似」

四天後，周日（26日）李梓敬在Facebook發表參選宣言，亦是仿信件方式設計。肖像放頂部，內文在中間，右下角是以「梓敬」兩字仿毛筆設計簽名。內文提到，團隊一直堅守社區，成功爭取沙田繞道、獅子山隧道擴建、興建簡約公屋解決市民住屋需求。同時，堅持在國際發聲，多次接受外國媒體訪問，向國際社會講好中國故事。

10月26日，李梓敬在Facebook發表參選宣言，亦是仿信件方式設計。（FB截圖）

不過，焦點在於李梓敬的宣傳品設計排版「激似」陳克勤，究竟是心靈相通「神同步」，還是抄襲「致敬」呢？

陳克勤回覆《香港01》查詢時說，地區服務的成果怎麼也抄不走的。（資料圖片）

我留意到設計確實十分相似。可能因為設計得好，其他人模仿都不出奇。地區服務的成果，是怎麼也抄不走的。 陳克勤

陳克勤：可能設計好引來模仿 地區服務成果也抄不走

陳克勤回覆《香港01》查詢時說，留意到設計確實十分相似，形容「可能因為設計得好，其他人模仿都不出奇。」他希望選民多關注接下來公布的具體政綱，以及他和團隊過去服務市民的成績，「因為地區服務的成果，是怎麼也抄不走的」，指自己與團隊會繼續用實幹耕耘，贏得各位市民的信任。

其他宣布參選新界東北的人士，包括工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。另外，消息指民思政策研究所的黃頴灝亦計劃參選新界東北。

