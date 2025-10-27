立法會選舉｜新民黨陳志豪、工聯會李貞儀上陣　新界東南五爭二

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第三個工作日。新界東南選區今日（27日）又多三位候選人交表報名，形成「五爭二」局面。當中，新民黨西貢區議員陳志豪獲黨主席葉劉淑儀力撐，後者形容陳「在選區深耕多年，群眾基礎強」，陳志豪本人則對市民表示，投他一票，等於獲得新民黨所有人的服務。



工聯會沙田區議員李貞儀與陳志豪「撞正」時間報名，她表示對選情頗有信心，因為工聯會肯定她的實力，且市民「不希望大吵大鬧，而是做到事的團隊」。她又亮出港大、清華的學歷稱，應該選擇優質立法會議員。



10月27日，新民黨西貢區議員陳志豪報名參加第八屆立法會選舉新界東南直選。（夏家朗攝）

陳志豪：投我一票可獲新民黨所有人服務

連同李貞儀與陳志豪在內，新界東南選區已有5人參選，其餘三人為無黨派張美雄、民建聯葉傲冬與專業動力方國珊。

陳志豪現任西貢區議會將軍澳北選區議員、新民黨及公民力量社區主任,他今日到將軍澳政府大樓交表時他形容自己在區內生活了超過30年，很熟悉社區，平日專注推動青年社區發展，亦寫了16年時事評論。他又稱，今次是代表新民黨和公民力量參選，若市民為他投票，相當於認同新民黨所有人的工作，「得到新民黨所有人服務大家」。

陳志豪又歷數新民黨過往工作，例如為今年施政報告提出發展太空經濟、推動清真認證的建議，形容新民黨「開明、多元、創新」，強調這些建議對香港發揮「一國兩制」的優勢很重要。

10月27日，新民黨西貢區議員陳志豪報名參加第八屆立法會選舉新界東南直選。（夏家朗攝）

葉劉讚陳志豪「群眾基礎強」

上周六正式宣布放棄競逐連任立法會議席的新民黨主席葉劉淑儀表示，她和陳志豪相識很久，陳在新界東南深耕多年，群眾基礎強，論政能力很強，相信他進入立法會能反映當區市民需要，例如長者服務的議題。她強調，新民黨會全力支持陳志豪進入立法會高效工作，做得更好。與葉劉同時棄選的新民黨副主席容海恩表示，一直與陳志豪在地區工作上合作無間，大讚陳對社區有承擔、時事敏感度很高，待人接物很真誠。

10月27日，工聯會代表李貞儀報名參加第八屆立法會新界東南地區直選。（何夏怡攝）

李貞儀：相信市民不想要大吵大鬧

工聯會李貞儀與陳志豪幾乎同一時間交提名表格。她表示對選情很有信心，能夠參選代表工聯會肯定其實力和服務基礎。她形容自己既拼搏也務實，一直紮根地區服務，「相信市民不希望大吵大鬧，而是做到事的團隊」。她又指自己是香港大學註冊社工、清華大學碩士，「我認為應該選擇優質立法會議員」。

至於工作和議政優勝之處，李貞儀表示選舉是選一個隊伍，不是選個人，工聯會在新界東南的服務點廣泛，不同領域的專業服務均屬高水平，相信市民會選擇工聯會。

10月27日，工聯會代表李貞儀報名參加第八屆立法會新界東南地區直選。（何夏怡攝）

新界東南「五爭二」選情激烈，被問到較其他候選人的優勝之處，例如政綱上有什麼突出，陳志豪再次強調自己連續十六年寫時評，涉獵很多社會議題，「可以政策研究、評論寫作經驗，結合地區和香港整體發展的議題」，他表示，會秉持「為市民謀福祉，為香港謀發展」的理念競逐參選。

李貞儀則表示，目前不會評估在激烈競爭下投票率會否上升，強調希望市民積極參與選舉，履行公民責任。

