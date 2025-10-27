立法會選舉｜經民聯14人參選　兩人「內戰」爭原屬梁君彥議席

【立法會選舉2025】經民聯今日（10月27日）宣布派出14人參加第八屆立法會選舉，其中4人出選地方選區，8人出選功能界別，2人初選選委界別，平均年齡49歲。經民聯9名現屆議員中有4人競逐連任，5名離任議員的議席均有人「接棒」，包括由土木工程處前處長卜國明出戰現屬經民聯主席盧偉國的工程界議席，現屬立法會主席梁君彥的工業界（第一）議席，更會有兩名經民聯成員同時挑戰。



經民聯以「經民聯與你攜手 經濟民生向前走」為競選主軸，稱會秉持「全力發展經濟，務實改善民生」的理念，強調推動經濟發展與改善民生並行，為香港未來獻策。



10月23日，第七屆立法會會議最後一日，早上會議廳續會。經民聯議員合照。（廖雁雄攝）

五現任議員出局 四人競逐連任

經民聯派出14位成員出選三大組別，其中四人爭取連任，包括三個功能界別議員：鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉、紡織及製衣界陳祖恒，以及上周五已遞交提名表的選委界梁美芬。

經民聯在現屆立法會佔據9個議席，但4名「7字頭」議員盧偉國、梁君彥、林健鋒與龍漢標先後棄選。現屬龍漢標的地產及建造界議席，由趙式浩應戰，龍、趙二人四年前是該議席競爭對手； 現屬梁君彥的工業界（第一）議席，經民聯派出兩人挑戰，分別為許文俊與黃永威，再上演「內戰」戲碼。

土木工程處前處長卜國明挑戰工程界議席

土木工程處前處長卜國明將出戰現屬盧偉國的工程界議席；現屬林健鋒的商界（一）議席由林偉全「接棒」參選。

土木工程處前處長卜國明將代表經民聯，出戰現屬盧偉國的工程界議席。（林穎嫺攝）

經民聯在本屆立法會沒有地區議席，但年底選舉將有四人爭取突破，包括李超宇、龐朝輝、莫綺琪與鄧肇峰，四人分別在九龍中、九龍西、新界西南與新界東北參選。至於選委界，經民聯在現屆有兩席，梁美芬競逐連任，但另一名議員陸瀚民今日宣布棄選，經民聯將派鄧銘心出選。

「收購」兩區議員出戰新界東北與選委界

值得一提的是，鄧銘心、鄧肇峰過往沒有政黨聯繫，前者現為油尖旺區議員，後者則為沙田區議員。

經民聯以「經民聯與你攜手 經濟民生向前走」作為本屆選舉口號，政綱重點包括鞏固香港國際金融、航運與貿易中心地位，並積極部署對接國家「十五五」規劃。該政團提出，將透過支援中小企業、發展新型產業及強化海空樞紐建設，全面提升香港競爭力，同時促進就業與創新。

經民聯政綱呼籲加速北都發展 完善民生政策

經民聯呼籲加快北部都會區發展，並完善房屋、教育與安老等民生政策，以實現經濟與社會協同進步。經民聯強調，相關措施旨在建設更繁榮、宜居的香港，並在由治及興的關鍵階段，為市民創造更佳生活環境。政團亦表示，將在立法會內推動跨黨派合作，確保政策落實效率。

經民聯成員向行政長官李家超提交2025年施政報告建議書，以「固本求變迎挑戰 拼經惠民開新局」為主題，提出十二大範疇共118項建議。（經民聯）

對於不再競逐連任的經民聯立法會議員，經民聯表示，「他們過去多年在立法會的努力與貢獻，相信全港市民都有目共睹」。退任議員在任期內推動多項經濟與民生法案，為香港發展奠定基礎。經民聯表示，他們的經驗與付出，將成為未來參選成員的借鏡，並繼續影響政團方向。

