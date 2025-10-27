立法會選舉 ｜無黨派張美雄參選新界東南　硬撼「師傅」方國珊

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第三個工作日，西貢區議員張美雄今日（10月27日）報名參加新界東南地區直選，成為該區第五位參選人。他形容自己是「唯一一個代表年輕人的聲音」，政綱重點着墨幫助中產夾心階層及青年發展。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月27日，西貢區議會張美雄報名參加第八屆立法會選舉新界東南直選。（何夏怡攝）

37歲張美雄任區議員近10年 稱無政黨包袱更能為市民發聲

現年37歲的張美雄由2016年起擔任西貢區議會議員，他自言每次區選都高票當選，且堅持不進入政黨，「因為無政黨有彈性」，沒有政黨包袱更能靈活變通，在很多事情上為市民發聲。他的參選政綱亦包括推動家庭友善政策；完善長者照顧體系；支持中年人轉型，助力中小企升級；推行全人教育，重視學童多元發展和心理健康等。

新界東南五名新人混戰 張美雄：我是年輕人唯一代表

新界東南兩名現屆立法會議員林素蔚與李世榮均已宣布不會競逐連任，迄今有五人宣布加入戰團。張美雄的競爭對手包括民建聯葉傲冬、專業動力方國珊、工聯會李貞儀及新民黨陳志豪，五人均為區議員，其中葉傲冬屬跨區「空降」。

面對起碼「五爭二」的競爭，張美雄稱自己絕對不擔心。他強調，雖然戰況激烈，但是他代表年輕人和拼搏團結精神，相信自己有優勢。

我係唯一一個代表年輕人嘅聲音。 新界東南參選人張美雄

冀助夾心階層破解「四高一低」 與方國珊「路線不同」

他又表示，新界東南存在交通不便、買菜貴、康文設施不足等民生難題，同時，香港夾心中產階層面對「四高一低」的難題，即高樓價、高開支、高負擔、高稅率、低福利，需要有拼勁議員突破障礙。

張美雄曾擔任方國珊助理，四年前退出後者創立的地區組織專業動力。張美雄今早遞交提名表格時表示，很感謝方國珊帶入行及栽培。他直言，四年前退出專業動力後，這幾年和方國珊走不同「路線」，自己的支持者背景、年齡層多元，不怕競爭。他強調，「我身後有年輕人」，又稱無論選情如何，和方國珊的友誼不變。

