立法會選舉｜央企背景｢新丁｣出戰直選、航運界　曾任中糧、招商局

立法會選舉提名期下月6日結束，今日（28日）再有人報名參選，包括兩名央企背景的無黨派人士。其中，效力招商局旗下香港明華船務、現任職招商局牽頭世界航商大會公司董事長的林銘鋒，出選航運交通界。他說，從事海運、船長職務30年，希望以專業知識、服務，為行業建言獻策。



另一名有央企背景的參選「新丁」，是早前辭任中糧集團任職總經理的譚莉儀，她報名出戰九龍中直選。她不認為沒政黨背景會帶來劣勢，指需要有做實事的候選人，為九龍中市民發聲，承諾當選後會打擊假學歷問題，要求政府加強監管和規範中介。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

譚莉儀港大修讀法律專業課程 過去10年央企工作

報稱無黨派的譚莉儀今日（28日）報名參選九龍中，她現時在香港大學修讀法律專業課程，過去10年在央企負責企業融資工作，去年底回港後參與青年及婦女團體的地區服務工作。作為無政黨參選人的她希望應用以往從事收購合併工作的技能，幫助香港經濟發展。

譚莉儀任職中糧集團總經理

翻查資料，譚莉儀曾經擔任中糧集團中糧大悅城控股資本市場部總經理，現為九龍城關愛隊發言人及九龍塘關愛隊隊長，以及廣東省中山市港區政協委員等。

譚莉儀主要政綱打擊假學歷

譚莉儀不認為沒有政黨背景會帶來劣勢，「我反而係覺得，我想喺而家新選舉制度之下 ，比九龍中嘅市民多一個選擇，喺傳統建制以外，有一個真係做實事、企業、經濟嘅人，為九龍中嘅市民發聲」。她的主要政綱是打擊假學歷問題，要求政府加強監管和規範中介，並研究讓大學的審查機制更加完善。

10月28日，央企參選立法會「新丁」、任職招商局牽頭世界航商大會公司董事長的林銘鋒報名參選航運交通界。（馮子健攝）

招商局林銘鋒參選航運交通界

另一名央企參選「新丁」，是效力招商局旗下香港明華船務、現為招商局牽頭世界航商大會公司董事長的林銘鋒。同時是海運學會主席的他報稱沒有政黨背景，參選航運交通界是因為從事海運、船長職務30年，現時從事航運管理，希望以專業知識、服務，為行業建言獻策。

10月28日，央企參選立法會「新丁」、任職招商局牽頭世界航商大會公司董事長的林銘鋒（左三）報名參選航運交通界。（馮子健攝）

被問到有沒有拜會棄選的現任航運交通界議員易志明，以及有沒有持外國護照，林銘鋒表示易志明是專業前輩，自己沒有持有外國護照。提名票來自16名選委、17名功能組別人士。政綱會之後在社交平台發布。