立法會選舉．有片｜葉劉笑談江玉歡回歸新民黨：我哋傾咗好耐

新民黨主席葉劉淑儀今天（28日）公布，選委界立法會議員江玉歡重投新民黨，形容在她與副主席黎棟國兩名法律專家協助下，新民黨來屆立法會議員必定能將立法工作做得更好，讓議會論政質素更上一層樓。



葉劉今日中午受訪時，面帶笑容稱與江玉歡「傾咗好耐」，「我隨時都歡迎佢返嚟」。



葉劉：江玉歡棄選後有時間 想回到新民黨

葉劉淑儀今早在社交平台公布江玉歡「回歸」消息，稱呼對方「老拍檔」。中午陪同新民黨港島東參選人郭浩景報名時，她表示，江玉歡多年前已是新民黨黨員，後來因要專注法律發展才離開，及至近日，江玉歡宣布不會競逐連任立法會議員後，有時間了，想回到新民黨，「我哋非常歡迎」。

我哋傾咗好耐家㗎啦，我哋傾咗好耐，我隨時都歡迎佢（江玉歡）返嚟。 新民黨主席葉劉淑儀

冀借助法律專業助「新丁」審議法例

葉劉再形容江玉歡是「老拍檔」，稱她會立法會選舉裏支持新民黨候選人，會落區。葉劉續稱，部分候選人當選後會是「新丁」，需要有人指導如何審議法例，而新民黨有很多立法專才，包括副主席與葉劉自己，如今又有同樣具立法經驗的江玉歡，會儘量幫新議員熟悉立法會工作。

江玉歡在2014年加入新民黨，2015年區議會選舉代表該黨披甲上陣，出選港島東康山選區。以1,814票高票落敗。葉劉形容，其得票是建制派歷年來在康山區最高票。江玉歡今日在社交平台憶述自己與新民黨理念最契合，如今在新民黨看到了傳承，也看到了希望，於是下定決心回來新民黨這個「老家」。

10月22日，選委界立法會議員江玉歡宣布棄連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

目前是普通黨員 做什麼職位「開大會選」

被問及江玉歡在黨內擔任什麼職位，會否擔任管理層，葉劉表示會作出建議，但要開大會選，要留待選舉後再安排，目前江玉歡是普通黨員。

葉劉昨日表示，新民黨在選委界不排除「加人」，江玉歡會否是一個選擇？對此，葉劉回應稱江玉歡「唔想再參選啦，想做返法律專業啦」，但新民黨若有適當人選，在提名期未完結之前，都希望再爭取選委議席。

新民黨主席葉劉淑儀在今屆立法會最後一次內務委員會會議結束後，留在座位站立並不時抹面，黨友陳家珮與選委界議員江玉歡上前與其交談。（視頻截圖）

葉劉曾點名讚江玉歡

葉劉淑儀在本屆議會上任之初，曾在報章專訪中公開點名稱讚江玉歡，說「例如江玉歡這些議員是需要的，特別無咗聲大夾惡反對派，係應該有人做所謂抽掅政府的工作，否則政府官員會變得鬆散，以為乜嘢都過，唔可以咁樣。」