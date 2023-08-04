初選案｜鄒家成稱從不信35+這神話　只想借平台宣揚香港民族理念

民主派初選續審，被告鄒家成今（4日）出庭自辯，鄒稱他所屬的本土派，主張以本土利益為優先，致力守護本土價值和文化等，與港獨並不一樣。他又稱沒有獲邀參與初選，只是從朋友口中得知戴耀廷在辦協調會議，便報名參加。鄒又稱，他始終不信「35+」這個神話，但他作為政治素人，沒有豐富政治資本，要在初選勝出有困難。然而他與團隊商討後，決定回歸，以宣揚香港民族的初心，放下贏輸考慮，想把握這個焦點平台，宣揚他所擁抱的政治理念。



被告鄒家成稱參與初選只是想借平台宣揚其香港民族的政治理念。(資料圖片)

為準備參選而休學

鄒供稱，他於1997年出生，案發時在大學修讀護理學系，在2020年4月為準備參選立法會而休學。他指參選立法會目的，是要宣揚香港民族理念、爭取五大訴求，以及執行立法會議員監測政府，為人民發聲等。

香港民族的核心價值是港人治港

鄒又稱，五大訴求是「具壓倒性民意支持」的訴求，合情合理合法合憲，亦能在基本法框架下達成。香港民族的核心價值是港人治港，而五大訴求背後精神是追求民主政制、自由自主、制度公義等，與他想確立香港民族理念的政治願景相通，所以支持五大訴求。

香港民族與港獨並不一樣

鄒又提到，本土派主張以本土利益為優先，致力守護本土價值、文化等，與香港民族理念相通，但香港民族與港獨並不一樣。

從朋友口中得知有初選

至於加入初選，鄒稱他於2019年參選區議會落敗，及至2020年3月尾，他萌生參選立法會的想法，不過當時沒有人邀請他參與初選，他是從友人口中得知戴耀廷在籌辦協調會議，他遂向友人「報名」，之後便出席了新界東首場協調會議。

鄒家城稱他從沒有相信35+，故亦無理會其他區是否有協議。(資料圖片)

無理會其他選區是否有協議

鄒憶述，首場會議上，戴曾提及初選會有協議文件需要簽署，他當時只知道新東參選人會有協議，但沒有想過其他選區有否協議。法官陳慶偉問，如果沒有一份適用於所有選區的協議，如何能確保各區都在爭取共同目標？鄒說：「當時冇諗咁多，因為我由始至終都唔相信35+呢個『神話』。」

認為初選目的是去蕪存菁

鄒又稱他有三個參選的原因：第一，選舉廣受關注，一個宣揚政治理念的好平台，所以希望藉此宣揚香港民族理念；第二，初選本質上是一個「去蕪存菁」的政治活動，加上他認為35+是一個不可能的議會想像，故需要在：「35-可預期嘅未來底下，去尋求更大力度制衡行政機關嘅力量。」故他相信選出最多具抗爭意志的「代義士」才是初選的意義。他補充說：「類似就係更新球隊球員嘅講法。」

這是屬於民主派的初選

鄒談到第三個原因時又稱，初選是一個未經篩選的選舉，可讓參選人有機會獲得民意授權。惟法官陳慶偉質疑，初選並非「無篩選」，因戴曾表明同意35+理念的人才可參與初選，又舉例指如果民建聯某知名成員想參加初選，戴仍是有權阻止？鄒同意戴有權阻止建制派參選，並解釋：「因為呢個係民主派嘅初選。」

本著宣揚香港民族的初心回歸

鄒續指，首場協調會議結束後，各方達成三項共識：新東會辦初選、只有勝出者才能參與選舉，目標議席是「6+1」。他當時未決定要參加初選，因他作為政治素人，沒有豐富政治資本，若要在初選勝出相當困難。不過他與團隊商討後，決定回歸「宣揚香港民族」的初心。他說：「我哋放低贏輸呢個考慮，把握焦點平台，去宣揚我哋擁抱嘅政治理念。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)