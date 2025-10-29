APEC｜李家超抵達南韓預備出席會議 望分享招商引資、推動AI經驗
撰文：文維廣
行政長官李家超抵達韓國，即將出席第32屆亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議。他在社交平台表示，期待與各經濟體政商領袖分享香港在招商引資、推動人工智能應用等不同領域的政策和經驗。
李家超望為香港拓展更多發展空間和合作
APEC籌委會代表Yoon Ji-wan, Minister Counsellor、慶州市副市長Song Ho-Joon專程赴機場迎接李家超。他將於周六出席APEC領導人非正式會議，並於周五参加APEC領導人與東道主嘉賓非正式對話、APEC商貿諮詢理事會成員對話等多場重點會議。
他希望借此機會與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，鞏固友好關係，深化務實合作，為香港拓展更多發展空間和合作機會。
今年APEC會議以「我們構築的可持續明天」為主題，聚焦討論「連接、創新、繁榮」三個重點議題。
