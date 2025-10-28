基孔肯雅熱｜設停課指標？李家超：首要任務滅蚊　避免本地紮根

本港昨日（28日）新增3宗基孔肯雅熱感染個案，其中一名55歲女患者是鳳德邨禮賢會恩慈學校的員工。行政長官李家超今日（28日）在行政會議前被問到會否設停課指標，他表示基孔肯雅熱不是本地病症，亦非人傳人，會全力滅蚊，令其不在本地紮根。



衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，有20座大廈屬於傳播媒介白紋伊蚊的200米半徑活動範圍內，包括鳳鑽苑，當局提醒居民要留意。（梁鵬威攝)

設停課指標？ 李家超：首要任務滅蚊

李家超出席行政會議前會見傳媒，被問到基孔肯雅熱風險是否增高、會否預計爆發情況、有否設學校停課指標，他回應指，基孔肯雅熱不是人傳人的病症，一般而言會痊癒，死亡個案十分罕見。

他指，首要任務是滅蚊，讓市民知道如何防範減低病徵風險，環境及生態局昨日召開督導委員會，指導滅蚊、防蚊；食環署在患者附近密集式殺蚊及清理積水，巡查高風險地點，例如地盤，同時舉辦防蚊講座。

10月28日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

重提成功打斷登革熱傳播鏈 望大家參與防蚊

李家超指，政府一直有滅蚊工作，香港曾經經歷登革熱感染個案上升，但在政府和各界努力，成功在2018年打斷傳播鏈控制情況，政府會努力滅蚊，亦希望每個人參與防蚊，會全力滅蚊，令其不會本地紮根。