立法會選舉｜政府：公務員赴宣傳活動須用公餘時間　沒有特許缺勤

公務員總工會今天（29日）早上號召會員出席立法會選舉宣傳活動，公務員若出席下周舉行的勞工界選舉宣傳活動，工會聲稱可為他們申請「特許缺勤」，目標有60至100人出席。他亦呼籲公務員組織親朋好友，下月到各區設街站，兩項「義舉」人員名單將交給特首李家超。



公務員事務局晚上回覆《香港01》查詢指，公務員工會組織的選舉宣傳活動須在公餘時間邀請公務員以個人身份參與，過程中不能使用公共資源，並不涉及「特許缺勤」。局方強調政府從來沒有要求、亦不會收集公務員參加公務員工會活動的名單。



公務員總工會主席馮傳宗向會員發出的訊息提到，要號召動員會員及家屬參加支持立法會換屆選舉的行動。（公務員總工會FB）

公務員赴宣傳活動可申「特許缺勤」 目標60至100人出席

公務員總工會主席馮傳宗向會員發出的訊息提到，要號召動員會員及家屬參加支持立法會換屆選舉的行動，包括11月6日上午10時在禮頓山社區會堂舉行的「勞工界全力支持2025年立法會換屆選舉」活動，勞工及福利局局長孫玉菡將主禮。

馮傳宗指，如果是公務員出席，工會將為其申請「特許缺勤」，讓公務員當天上午直接到會場出席，呼籲踴躍報名，目標有60至100人，形容敬希熱心支持，尤其緊急。

公務員總工會擬將擺街站名單交特首

另一場宣傳活動，是擺街站宣傳立法會選舉。馮傳宗呼籲組織親朋好友與工會成員，下月中下旬到旺角、銅鑼灣及尖沙嘴設街站，呼籲市民和公務員踴躍投票。他說，工會將提交參與以上兩個活動的「義舉」人員名單給特首李家超參考，希望他知道香港市民和同事支持行政長官與特區政府施政的實質作為和努力。

政府：特許缺勤不適用選舉活動 須公餘時間參與

公務員事務局回覆《香港01》查詢指，包括工會代表在內的公務員若在工作時間出席與職務相關的活動，需暫時離開工作崗位，須獲其所屬部門申請；部門管方在考慮運作需要後，如認為情況許可會予以批准。至於公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，並不涉及《公務員事務規例》第1111條下的特許缺勤。

特許缺勤只適用於擔任輔助部隊職務或陪審員、出席紀律聆訊、在檢疫中心的強制性隔離、參加內部招聘考試、參加某些體育及文化活動以及專業性質的國際會議、或參加勞工教育會議等。

從沒要求收集公務員參加工會活動名單

公務員工會組織的選舉宣傳活動須在公餘時間邀請公務員以個人身份參與，過程中不能使用公共資源。 政府從來沒有要求亦不會收集公務員參加公務員工會活動的名單。

10月28日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超向公務員發信 稱投票是體現宣誓聲明的具體方式

李家超昨日（28日）在行政會議前見記者，表示公務員是特區落實政策的重要成員，是應該要投票，且選出適合的立法會議員對政府施政和公務員的日常工作都很重要。

他同日再向公務員發信，呼籲所有公務員投票。他在信中指出，投票是公務員體現擁護《基本法》、效忠香港特區的宣誓聲明的具體方式，亦體現《公務員守則》的理念。