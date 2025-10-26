立法會選舉｜鄧炳強模仿《阿飛正傳》　「擸髮」喻「立法」籲投票

立法會選舉12月7日舉行，政府上下出力宣傳，除了出席活動致辭時滲入鼓勵投票元素，保安局局長鄧炳強更拍片宣傳。鄧炳強模仿電影《阿飛正傳》演員梁朝偉對鏡梳髮準備出門一幕，稱「擸髮」對維持個人形象好重要；下一幕，鄧炳強「食字」出場，稱「立法」維護個人社會穩定更加重要。



「擸髮」比喻「立法」 「食字」呼籲投票

鄧炳強在Facebook上載片段，「食字」以「擸髮」比喻「立法」。開首，他在鏡前梳頭，模仿《阿飛正傳》片尾梁朝偉經典一幕，即在廚房對鏡梳髮準備出門一刻，著上西裝打好領呔，稱「擸髮」對維持個人形象好重要；下一幕，鄧炳強再出場，稱「立法」維護個人社會穩定更加重要。片中陪場的還有副局長卓孝業、常秘李百全。

鄧炳強以「由呢一分鐘開始 • 不再旁觀」為題，撰文表示立法是社會制度根基、社會穩定的起點。新一屆立法會選舉提名期已經展開，他呼籲有志之士參與，同時需要有票之人的聲音，「由呢一分鐘開始，唔好再做無腳嘅雀仔，香港呢個家，需要你。」